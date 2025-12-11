Test Call of Duty: Black Ops 7 : De bonnes bases, mais trop lisse pour marquer durablement

Après avoir pu nous plonger longuement dans Call of Duty: Black Ops 7, qui arrive dans un contexte particulier après le retour de Battlefield 6 et un Black Ops 6 qui commençait à montrer l'essoufflement de la licence, voici notre avis.

Une campagne spectaculaire, mais trop pressée





Des idées audacieuses, mais mal équilibrées

Endgame, une ambition qui manque de souffle











Le mode Zombies, la valeur sûre sans prise de risque

Une offre riche, mais très familière

Un multijoueur efficace, sans être exceptionnel







Des modes inégaux

Call of Duty: Black Ops 7 arrive avec une promesse claire :. Campagne, multijoueur et Zombies sont de retour, plus généreux que jamais. Mais derrière cette abondance de contenu, une question persiste :Dès les premières heures, un sentiment contrasté s'installe. Le jeu fonctionne, il est fluide, nerveux, efficace. Pourtant, quelque chose manque. Une respiration, une identité plus marquée, ou simplement un rythme mieux maîtrisé. C'est ce que nous allons voir en détail dansLa campagne de Black Ops 7 s'inscrit dans la continuité psychologique amorcée par ses prédécesseurs. Hallucinations, souvenirs fragmentés et conflits intérieurs accompagnent le retour de, confronté à une nouvelle menace technologique incarnée par La Guilde.Sur le papier, l'approche intrigue. Dans les faits, l'exécution laisse un goût d'inachevé.. La campagne adopte un gameplay extrêmement rapide et nerveux, au point de nuire à l'immersion. Les affrontements s'enchaînent sans réel temps mort, donnant parfois l'impression de jouer à une succession de missions multijoueur scénarisées plutôt qu'à une aventure solo construite. Cette frénésie constante empêche toute montée en tension durable. Il est loin le temps des campagnes scénarisée où l'histoire avait sa place, où nous retrouvions de l'humanité dans les personnages, avec un gameplay simple, mais efficace.Treyarch tente pourtant de bousculer la formule. Boss fights improbables, séquences presque absurdes et situations volontairement excessives viennent ponctuer la progression. Affronter des incarnations déformées de figures connues de la saga ou des créatures grotesques a de quoi surprendre, parfois même faire sourire.Malheureusement,. La narration se tourne massivement vers le passé, multipliant les références à Black Ops 2, au détriment d'une intrigue présente ou future réellement engageante. Le résultat est une campagne, dont la conclusion, particulièrement décevante, laisse une impression de précipitation.Une fois la campagne terminée,, un mode PvE d'extraction censé prolonger l'expérience. Sur le principe, l'idée séduit. Les joueurs explorent Avalon, accomplissent des objectifs, améliorent leurs capacités et tentent d'extraire leur butin sous pression. Dans la pratique,. Les premières heures sont répétitives et peu stimulantes, et l'univers d'Avalon peine à marquer visuellement.À haut niveau, le mode révèle davantage de profondeur, avec des équipements puissants et des défis plus intéressants, mais l'investissement demandé risque d'en décourager plus d'un. Ce mode donne surtout l'impression d'un assemblage d'idées déjà vues, empruntant à DMZ, Outbreak ou encore au mode Zombies, sans parvenir à créer une identité forte.. Ashes of the Damned propose une relecture moderne de Tranzit, avec une structure plus cohérente et une atmosphère mieux maîtrisée. Les clins d'oeil aux anciens épisodes sont nombreux, mais suffisamment intégrés pour ne pas tomber dans la simple nostalgie. Le gameplay, proche de celui de Black Ops 6, fonctionne toujours aussi bien.Sans révolutionner la formule, la carte offre une expérience solide, ponctuée de secrets et d'easter eggs bien pensés.Black Ops 7 multiplie les variantes. Cursed Mode séduira les puristes avec ses règles plus exigeantes, tandis que Survival et le retour de Dead Ops Arcade apportent une diversité bienvenue. Dead Ops Arcade, en particulier, se montre étonnamment rafraîchissant par son approche plus arcade et décomplexée. Malgré cette richesse,. Le mode est plaisant, maîtrisé, mais rarement surprenant.Le système d'Omnimouvement, enrichi par des sauts muraux, renforce la mobilité et la nervosité des affrontements. Les sensations sont bonnes, les déplacements fluides, et l'ensemble reste agréable souris (ou manette) en main. Sauf si vous recherchez un gameplay réaliste, ce que la licence a abandonné depuis longtemps.. Les parties s'enchaînent efficacement, mais sans véritable moment marquant, dans des graphismes jolis, sans être incroyables. Les nouvelles cartes sont globalement bien conçues, même si certaines frustrations subsistent, notamment à cause de murs invisibles limitant des déplacements pourtant logiques.Overload se distingue comme l'une des réussites de cet épisode. Dynamique, lisible et orienté jeu d'équipe, il apporte un vent de fraîcheur bienvenu. À l'inverse, Skirmish, avec ses affrontements massifs en 20v20, manque de tension et se révèle vite monotone pour les joueurs expérimentés.Les outils de qualité de vie, comme le partage rapide de configurations d'armes ou la copie de loadouts via les killcams, améliorent sensiblement le confort de jeu, sans toutefois masquer une impression générale de déjà-vu. Le matchmaking, longtemps décrié, fonctionne également mieux avec un sentiment d'équilibre, même s'il reste frustrant en se retrouvant trop souvent contre d'autres joueurs avec un niveau très élevé et des armes bien plus équipées.En bref, Call of Duty: Black Ops 7 est un jeu dense, riche en contenus et techniquement maîtrisé. Pourtant, cette abondance se fait au détriment d'une véritable identité. Chaque mode remplit sa fonction, sans jamais réellement dépasser le cadre attendu. La campagne déçoit par son rythme excessif et son manque d'enjeux, et le multijoueur, bien que solide, ne suffit pas à transformer l'essai.