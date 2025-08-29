Paramount voudrait adapter Call of Duty en film

Un récent rapport laisse entendre que Paramount chercherait à acquérir les droits de Call of Duty pour proposer une adaptation.

Un film Call of Duty en approche ?

Paramount is in talks to buy the rights to develop a ‘CALL OF DUTY' movie.



(Source: https://t.co/AC5io2umOQ) pic.twitter.com/W1ZEgIOOzw — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 29, 2025

Quel avenir pour une telle adaptation ?

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Depuis ces dernières années, de nombreuses licences vidéoludiques ont eu le droit à leur adaptation cinématographique, que ce soit en film ou encore en série TV. Il suffit de citer The Last of Us ou encore Fallout, pour ne donner que ces deux exemples. Prochainement,En effet, comme reporté par le compte DiscussingFilm sur Twitter/X, selon un récent rapport de Puck News,. Pour le moment, tout cela ne serait encore qu'au stade de négociations, à en croire cette information encore non officielle et non confirmée par Paramount. Toutefois, il s'agirait d'une priorité pour le studio centenaire, d'après Puck News.Reste à savoir si un tel projet d'adaptation verra bien le jour. Comme vous l'aurez compris, rien n'est officiel, à l'heure actuelle.Évidemment, cette rumeur soulève plusieurs questions, notamment en ce qui concerne la trame qui sera adoptée pour ce potentiel film Call of Duty. Paramount pourrait tout aussi bien décider de proposer une relecture originale ou encore d'adapter l'une des sous-séries de la franchise, comme Modern Warfare ou Black Ops. La première option pourrait être un risque, notamment en s'éloignant de l'ADN de la licence, tandis que la deuxième ne pourrait être qu'une redite sans grande surprise.Dans tous les cas, et comme dit précédemment, rien n'est officiel. Cependant, l'intérêt d'un grand studio comme Paramount envers Call of Duty prouve que la franchise conserve une aura suffisamment forte pour séduire Hollywood. Il ne serait, d'ailleurs, pas si étonnant que cela de voir un film Call of Duty débarquer à l'avenir.