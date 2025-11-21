Nuketown est de retour dans Black Ops 7, mais sans cette fonctionnalité appréciée des joueurs

Nuketown est enfin disponible dans la présaison de Black Ops 7, ravissant les fans de la première heure. Pourtant, une ombre plane au tableau : le célèbre easter egg des mannequins semble avoir disparu. Bug temporaire ou retrait définitif ?
L'arrivée de Nuketown dans le contenu de présaison de Call of Duty: Black Ops 7 marque le véritable coup d'envoi pour de nombreux joueurs
, notamment ceux qui se lancent dans la course effrénée aux camouflages. Cette carte, véritable icône de la franchise depuis plus d'une décennie, revient dans une nouvelle incarnation fidèle à ses racines. Cependant, les vétérans ont rapidement remarqué qu'il manquait un élément crucial au lancement,
l'interaction légendaire avec les mannequins.
Les mannequins de Nuketown restent de marbre
Si vous avez déjà passé de longues minutes à tirer frénétiquement sur chaque tête de mannequin présente sur la carte, vous avez sans doute réalisé que rien ne se passe. Actuellement, dans Call of Duty: Black Ops 7, les têtes des mannequins ne peuvent tout simplement pas être détachées
. La carte est bien en ligne, disposant même de sa propre playlist dédiée, mais les mannequins font preuve d'une résilience à toute épreuve. Cela signifie concrètement qu'aucun Easter Egg ne peut être activé pour le moment,
brisant une tradition vieille de plusieurs années.
Il s'agit pourtant de l'un des easter egg les plus connus de la saga. Habituellement, le rituel demande de décapiter l'ensemble des mannequins de la carte en un temps record pour déclencher un événement humoristique ou terrifiant. Par le passé, nous avons eu droit à des jeux rétro jouables, des mannequins qui s'animent façon zombies ou encore des clins d'œil musicaux. Cette absence au lancement a de quoi surprendre, d'autant plus que la communauté s'attendait à découvrir quelle nouvelle folie les développeurs avaient imaginée pour cet opus.
Une activation prévue pour la Saison 1 ?
Il est important de ne pas céder à la panique. L'histoire de la franchise nous a montré que ce genre de contenu est souvent verrouillé lors des phases de présaison. Black Ops 7 est sur le point de passer à la vitesse supérieure avec l'arrivée imminente de la Saison 1
, qui marquera également l'intégration très attendue avec Warzone. C'est généralement à ce moment précis que les secrets sont débloqués.
Bien que personne ne sache exactement pourquoi cette restriction est en place, c'est un schéma récurrent chez les développeurs pour maintenir l'intérêt des joueurs sur la durée. Il faudra donc faire preuve d'encore un peu de patience pour voir ce que peuvent nous réserver les développeurs. Le moment viendra où vous pourrez de nouveau vous acharner sur ces pauvres mannequins en plastique et découvrir le secret qu'ils gardent jalousement, en tout cas espérons-le. En attendant, profitez de la carte pour monter vos armes, car la vraie fête ne commencera qu'au lancement officiel de la première saison.
Rappelons, en guise de conclusion, que Black Ops 7
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre figure dans le Game Pass. Si vous désirez l'acheter, vous pouvez le retrouver en version physique sur Amazon
avec une légère promotion, sinon sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :
- PC, Xbox One, Xbox Series (Microsoft Store)
- Édition Cross-Gen Bundle → 52,69 € au lieu de 80 €, soit 34 % de réduction.
- Édition Coffre d'armes → 72,99 € au lieu de 110 €, soit 34 % de réduction.
- PS4 & PS5
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)