M8A1 loadout Black Ops 7 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer le fusil tactique M8A1 sur Call of Duty: Black Ops 7, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Call of Duty: Black Ops 7
est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci. La M8A1
, qui se débloque plutôt rapidement, est appréciée par certains joueurs et joueuses. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter un build/loadout avec ce fusil tactique
, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 7
.
Meilleur build/loadout pour la M8A1 sur Black Ops 7
Pour ce qui est de la M8A1
, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur la puissance de feu et la précision. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout de la M8A1 sur Black Ops 7
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait changer la lunette ou opter pour un chargeur à la place du mods de tir. Dans notre cas, nous préférons jouer avec une lunette, mais ce n'est peut-être pas valable pour vous.
Les accessoires pour le build de la M8A1 sur Black Ops 7
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Type d'accessoire
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Accessoire
|Lunette
|(Mini Reflex 03) ELO Lethal Tools ou autre
|Bouche
|(Frein de bouche) Frein RL-5.56
|Accessoire Canon
|(Poignée avant de recul mobile) Poignée avant Envoy
|Canon
|(Canon long) Canon Barrier 23"
|Mods de tir
|(Ressorts de recul) Ressort tampon
Et si vous avez équipé le Joker Combattant artilleur, qui vous permet d'équiper 3 accessoires supplémentaires, nous vous conseillons les éléments suivants : Lame-Chargeur rapide Blink-Chamber (Chargeur), Poignée G-7 Launch (Poignée arrière) et Crosse VAS Barrage-01 ou Crosse Gridlock (Crosse).
Équipements et arme secondaire
Pour parfaire votre loadout avec le fusil tactique M8A1 sur Call of Duty: Black Ops 7
, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.
- Arme de corps à corps → Couteau
- Amélioration de combat → Pack d'assaut ou Lanceur de drones
- Tactique → Grenade paralysante, Grenade flash ou Stimulant
- Mortel → Grenade à fragmentation ou Bombe collante
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout de la M8A1 sur Black Ops 7
peut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la M8A1 dans Black Ops 7
.
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