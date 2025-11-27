Les jeux Call of Duty presque indétrônables sur le marché américain depuis 2006

Si les chiffres de ventes de Call of Duty: Black Ops 7 n'ont pas encore été dévoilés, un analyste s'est penché sur l'impact de la franchise sur le marché américain. Or, à quelques exceptions près, presque tous les jeux ont dominé les ventes depuis les années 2000.
Devenue une véritable tradition annuelle, la sortie d'un nouvel opus de Call of Duty est souvent très suivie et attendue par la communauté. Le dernier jeu en date, Call of Duty: Black Ops 7
, est d'ailleurs disponible depuis le 14 novembre 2025 sur PC, PS5 et consoles Xbox Series. Très populaire, chaque titre caracole rapidement en tête des ventes et devient l'un des jeux les plus vendus de son année respective.
Ce mastodonte développé et édité par Activision Blizzard semble d'ailleurs impossible à détrôner au fil des ans, en particulier pour les FPS rivaux. Pourtant, Call of Duty peut chuter de son piédestal, notamment sur le marché américain
. C'est ce que révèle sur Bluesky Mat Piscatella
, analyste chez Circana.
Un titan qui n'a craqué que face à un seul FPS en 2006
L'analyste s'est penché sur les chiffres de ventes du marché américain car « ce segment n'a pas été aussi concurrentiel depuis 20 ans ». En replongeant dans ces archives vidéoludiques et économiques, il a découvert qu'un jeu Call of Duty n'a été battu qu'une seule fois par un autre FPS depuis 2006
. Le titre en question était Gears of War, en concurrence avec Call of Duty 3. Mais depuis, la franchise d'Activision Blizzard a dominé les ventes de jeux vidéo aux États-Unis.
Ce fait d'armes a de quoi donner le vertige et prouve que la licence reste toujours incontournable malgré des sorties toujours plus nombreuses et une concurrence de plus en plus féroce. Cependant, Call of Duty n'est pas infaillible et a été détrôné par d'autres jeux (qui ne sont pas des FPS) à trois reprises entre 2013 et 2023
.
Call of Duty: Ghosts a ainsi été battu par Grand Theft Auto V en 2013. Call of Duty: Black Ops 4 n'a pas su rivaliser face à Red Dead Redemption 2 en 2018. Enfin, les Potterheads américains ont remporté la bataille avec Hogwarts Legacy en 2023, sorti la même année que Call of Duty: Modern Warfare 3.
Call of Duty: Black Ops 7 va-t-il perpétuer cette tradition face à deux adversaires de taille ?
Face à un tel constat, il est logique de se demander si Call of Duty: Black Ops 7 va lui aussi atteindre le sommet des ventes aux États-Unis. Mais 2025 est une année exigeante
avec dans les autres coins du ring deux shooters qui ont rapidement conquis les joueurs : Battlefield 6
et ARC Raiders
.
Pour l'heure, il est encore trop tôt pour savoir si ce nouvel opus va ajouter un nouvel exploit à son palmarès ou céder la couronne à l'un de ses adversaires. Réponse dans quelques semaines !
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