Jetpacks et wall run ? Call of Duty: Black Ops 7 met fin aux spéculations

Activision et Treyarch ont, récemment, apporté de plus amples précisions concernant Call of Duty: Black Ops 7 et ont ainsi démenti plusieurs récentes rumeurs.

Pas de jetpacks ni de wall run sur Black Ops 7

Je peux confirmer qu'il n'y aura ni wall run, ni jetpacks, mais le jeu proposera une évolution du système d'omnimouvement. - Stephanie Snowden, Directrice senior de la communication et hôte dudit podcast.

Call of Duty: Black Ops 7, vers une évolution du système d'omnimouvement

Dévoilé pour la toute première fois en vidéo lors du Xbox Games Showcase de cette année 2025,avait déjà fait couler beaucoup d'encre, et ce, avant même son officialisation. Ainsi, il y a quelques temps, des rumeurs laissaient entendre que(comprenez course sur les murs)En effet, il y a très peu de temps, les équipes en charge deont révélé quelques détails concernant le gameplay de ce nouvel opus, attendu pour cette année 2025. Ainsi, les développeurs ont confirmé, à travers un récent podcast disponible sur la chaîne YouTube de la franchise, que, contrairement à ce que certaines rumeurs avaient pu laisser entendre par le passé.De ce fait, et comme vous l'aurez compris,ne nous permettra pas de nous déplacer dans les airs, grâce à des jetpacks, ou bien de courir sur les murs. Cependant, cet opus proposera de la nouveauté en termes de gameplay.Comme annoncé par Stephanie Snowden, bien quene mettra pas à la disposition des joueurs des jetpacks et la possibilité de courir sur les murs, ces derniers peuvent tout de même s'attendre à(intégré pour la première fois avec Black Ops 6). D'ailleurs, Stephanie Snowden parle même d' « une évolution » pour ledit système de déplacements, qui est plutôt rapide et semble apprécié par la communauté. Nul doute que de plus amples informations à ce sujet seront partagées prochainement.Rappelons, pour conclure, quedevrait débarquer en fin d'année (probablement en octobre ou novembre) sur diverses plateformes de jeu.