Jetpacks et wall run ? Call of Duty: Black Ops 7 met fin aux spéculations

Activision et Treyarch ont, récemment, apporté de plus amples précisions concernant Call of Duty: Black Ops 7 et ont ainsi démenti plusieurs récentes rumeurs.
Dévoilé pour la toute première fois en vidéo lors du Xbox Games Showcase de cette année 2025, Call of Duty: Black Ops 7
avait déjà fait couler beaucoup d'encre, et ce, avant même son officialisation. Ainsi, il y a quelques temps, des rumeurs laissaient entendre que ce nouvel opus allait proposer des jetpack et du wall run
(comprenez course sur les murs). Activision a confirmé que cela ne serait pas le cas sur Call of Duty: Black Ops 7
.
Pas de jetpacks ni de wall run sur Black Ops 7
En effet, il y a très peu de temps, les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 7
ont révélé quelques détails concernant le gameplay de ce nouvel opus, attendu pour cette année 2025. Ainsi, les développeurs ont confirmé, à travers un récent podcast disponible sur la chaîne YouTube de la franchise, que Black Ops 7 ne proposera pas de jetpacks ni de wall run
, contrairement à ce que certaines rumeurs avaient pu laisser entendre par le passé.
Je peux confirmer qu'il n'y aura ni wall run, ni jetpacks, mais le jeu proposera une évolution du système d'omnimouvement.
- Stephanie Snowden, Directrice senior de la communication et hôte dudit podcast.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Call of Duty: Black Ops 7
ne nous permettra pas de nous déplacer dans les airs, grâce à des jetpacks, ou bien de courir sur les murs. Cependant, cet opus proposera de la nouveauté en termes de gameplay.
Call of Duty: Black Ops 7, vers une évolution du système d'omnimouvement
Comme annoncé par Stephanie Snowden, bien que Black Ops 7
ne mettra pas à la disposition des joueurs des jetpacks et la possibilité de courir sur les murs, ces derniers peuvent tout de même s'attendre à quelques changements concernant le système d'omnimouvement
(intégré pour la première fois avec Black Ops 6). D'ailleurs, Stephanie Snowden parle même d' « une évolution
» pour ledit système de déplacements, qui est plutôt rapide et semble apprécié par la communauté. Nul doute que de plus amples informations à ce sujet seront partagées prochainement.
Rappelons, pour conclure, que Call of Duty: Black Ops 7
devrait débarquer en fin d'année (probablement en octobre ou novembre) sur diverses plateformes de jeu.
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