Jetpacks et wall run ? Call of Duty: Black Ops 7 met fin aux spéculations

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 juin 2025 à 17h37
Activision et Treyarch ont, récemment, apporté de plus amples précisions concernant Call of Duty: Black Ops 7 et ont ainsi démenti plusieurs récentes rumeurs.
Jetpacks et wall run ? Call of Duty: Black Ops 7 met fin aux spéculations
Dévoilé pour la toute première fois en vidéo lors du Xbox Games Showcase de cette année 2025, Call of Duty: Black Ops 7 avait déjà fait couler beaucoup d'encre, et ce, avant même son officialisation. Ainsi, il y a quelques temps, des rumeurs laissaient entendre que ce nouvel opus allait proposer des jetpack et du wall run (comprenez course sur les murs). Activision a confirmé que cela ne serait pas le cas sur Call of Duty: Black Ops 7.

Pas de jetpacks ni de wall run sur Black Ops 7

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En effet, il y a très peu de temps, les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 7 ont révélé quelques détails concernant le gameplay de ce nouvel opus, attendu pour cette année 2025. Ainsi, les développeurs ont confirmé, à travers un récent podcast disponible sur la chaîne YouTube de la franchise, que Black Ops 7 ne proposera pas de jetpacks ni de wall run, contrairement à ce que certaines rumeurs avaient pu laisser entendre par le passé.
Je peux confirmer qu'il n'y aura ni wall run, ni jetpacks, mais le jeu proposera une évolution du système d'omnimouvement.
- Stephanie Snowden, Directrice senior de la communication et hôte dudit podcast.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Call of Duty: Black Ops 7 ne nous permettra pas de nous déplacer dans les airs, grâce à des jetpacks, ou bien de courir sur les murs. Cependant, cet opus proposera de la nouveauté en termes de gameplay.

Miniature vidéo

Call of Duty: Black Ops 7, vers une évolution du système d'omnimouvement

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Comme annoncé par Stephanie Snowden, bien que Black Ops 7 ne mettra pas à la disposition des joueurs des jetpacks et la possibilité de courir sur les murs, ces derniers peuvent tout de même s'attendre à quelques changements concernant le système d'omnimouvement (intégré pour la première fois avec Black Ops 6). D'ailleurs, Stephanie Snowden parle même d' « une évolution » pour ledit système de déplacements, qui est plutôt rapide et semble apprécié par la communauté. Nul doute que de plus amples informations à ce sujet seront partagées prochainement.

Rappelons, pour conclure, que Call of Duty: Black Ops 7 devrait débarquer en fin d'année (probablement en octobre ou novembre) sur diverses plateformes de jeu.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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