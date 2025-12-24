Call of Duty : Son tout premier portage sur Nintendo Switch 2 est « presque terminé »

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 décembre 2025 à 14h45
Microsoft avait signé un accord pour ajouter des titres de la licence Call of Duty dans les catalogues des consoles Nintendo. Trois ans après, cette sortie est en passe de devenir réalité.
Call of Duty : Son tout premier portage sur Nintendo Switch 2 est « presque terminé »
Depuis ses débuts, Call of Duty est une licence réservée aux joueurs PlayStation, Xbox et PC. D'ailleurs la dernière sortie en date de la franchise, Call of Duty: Black Ops 7, a connu le même destin que ses aînées. Néanmoins, un autre accord avait été conclu en pleine acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft : amener Call of Duty sur les consoles de Nintendo.

Le développement de Call of Duty touche enfin au but

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Malgré cet accord signé en 2023, la franchise Call of Duty n'a toujours pas intégré le catalogue de la Nintendo Switch et a manqué le lancement de la Switch 2. Toutefois, proposer un portage sur l'une de ces consoles est toujours d'actualité. D'ailleurs, une source interne a confié à Jez Corden que le développement du premier Call of Duty sur consoles Nintendo est presque terminé

Il semble que ce long délai serait dû à l'absence de kits de développement pour la Nintendo Switch 2, un problème auquel de nombreux développeurs ont été confrontés. Néanmoins, le projet a pu avancer et Jez Corben a même partagé un détail intéressant sur X/Twitter. 

Une sortie sur les consoles Nintendo toute proche, mais pour quel jeu de la franchise ?

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Interrogé par un internaute sur le sujet, l'insider a confirmé la fin du développement du titre ainsi qu'une information sur son lancement. En effet, ce titre devrait être lancé dans les prochains mois, potentiellement au cours du premier semestre 2026. S'il semble acté que ce jeu sortira sur Nintendo Switch 2, la question de l'opus porté sur la console se pose


Est-ce que les joueurs Nintendo Switch pourront découvrir sur leur support préféré Call of Duty Warzone, Call of Duty: Black Ops 7 ou un opus antérieur ? Partagez votre pronostic dans les commentaires ci-dessous !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

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