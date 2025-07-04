Call of Duty pourrait bientôt intégrer une fonctionnalité controversée de Fortnite

La frontière entre Call of Duty et Fortnite pourrait bientôt se brouiller davantage. Selon une récente fuite, le célèbre FPS multijoueur serait sur le point d'intégrer un « visualiseur audio », une fonctionnalité déjà présente dans le Battle Royale d'Epic Games. Très utile pour l'accessibilité, elle divise néanmoins fortement les joueurs. Explications.
Un visualiseur audio bientôt dans Call of Duty ?
Un dataminer réputé, connu sous le pseudonyme Alaix
sur X (anciennement Twitter), a récemment révélé avoir découvert des indices concernant l'ajout potentiel d'un visualiseur audio
dans le code source de Call of Duty.
Cet outil permettrait aux joueurs de détecter plus facilement certains sons clés, comme les bruits de pas ou les tirs ennemis, grâce à des indicateurs visuels à l'écran. Cette mécanique existe déjà dans Fortnite, où elle se présente sous la forme d'une option d'accessibilité activable depuis les paramètres du jeu. Cependant, sa possible intégration dans Call of Duty suscite déjà la controverse
.
Un atout d'accessibilité… mais aussi une source d'inégalité ?
Dans Fortnite, cette fonctionnalité est saluée pour faciliter l'accès au jeu aux personnes souffrant de déficiences auditives. Cependant, elle est aussi critiquée, car certains joueurs parfaitement valides s'en servent pour obtenir un avantage stratégique considérable. Rendant le jeu bien plus facile, comme l'explique un utilisateur de Reddit :
Le visualiseur audio donne un énorme avantage stratégique, même aux joueurs sans handicap auditif. Ceux qui dépendent réellement de cette option pour l'accessibilité restent alors en retrait, car ils ne peuvent pas bénéficier de tous les avantages sonores habituels. Pendant un court moment, cette fonctionnalité était parfaitement équilibrée. Dommage que ça ait changé depuis.
La communauté Call of Duty déjà divisée
La simple possibilité que Call of Duty adopte une telle fonctionnalité a provoqué une vive polémique chez les fans de la franchise : « Je déteste absolument cette option dans Fortnite. C'est parfait pour l'accessibilité, mais elle devrait être réservée à ceux qui en ont vraiment besoin. Sinon, comment maintenir un équilibre ?
»
Certains joueurs vont jusqu'à menacer de « ne plus jamais toucher au jeu
» si ce visualiseur venait effectivement à apparaître. La crainte principale étant que cela nuise fortement au gameplay tactique, où la discrétion et la réactivité sont primordiales.
Un avantage stratégique majeur ?
Il est vrai que ce visualiseur audio offre une portée de détection plus large et plus fiable qu'une simple écoute. Il permet notamment :
- Une meilleure conscience de l'environnement.
- De mieux identifier les ennemis et leurs déplacements.
- D'améliorer considérablement la furtivité en contrôlant ses propres bruits.
Ces avantages rappellent même les outils parfois utilisés par les tricheurs dans les jeux de tir compétitifs pour détecter les joueurs à travers les murs.
Un débat complexe : Égalité ou immersion ?
Les défenseurs de la fonctionnalité soulignent que tout le monde pourra théoriquement l'activer, ce qui ne devrait pas créer d'inégalité majeure. Ce serait comparable à l'avantage procuré par un casque audio de très bonne qualité, lui-même parfois considéré comme un privilège injuste.
À l'opposé, certains joueurs craignent de perdre en immersion et en authenticité
, redoutant d'être contraints d'utiliser cette fonction pour rester compétitifs.
Pour l'instant, rien n'est confirmé officiellement par Activision. Il reste à voir si la communauté de Call of Duty acceptera ce changement, à l'instar de celle de Fortnite, ou si les développeurs feront marche arrière face à une potentielle levée de boucliers
. Le débat ne fait que commencer, et Call of Duty risque une nouvelle fois de se retrouver au cœur d'une polémique majeure
avant même l'intégration officielle de cette nouveauté.
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