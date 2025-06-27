Call of Duty: Black Ops 7 : Une fuite d'envergure révèle ce que réserve le multijoueur

Black Ops 7/Warzone : Heure de sortie de la saison 5 en France
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 5, en France, sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.
Deux équipes de 6 joueurs s'affrontent pour contrôler un dispositif EMP neutre qui doit être livré au QG ennemi pour marquer des points. Atteignez la limite de score et remportez la victoire en livrant plusieurs dispositifs EMP.En outre, Black Op 7 pourrait se doter d'un mode de jeu à plus grande échelle, soit Skirmish, qui voit deux équipes de 20 joueurs s'affronter et qui devrait proposer des wingsuits :
Deux équipes de 20 personnes se battent pour atteindre les objectifs sur une grande carte. Capturez les points d'intérêt, détruisez les charges et transmettez des données précieuses pour marqueur des points. Utilisez votre wingsuit pour prendre le flanc et atteindre les objectifs avant votre adversaire. La première équipe à atteindre la limite de score gagne !Deux possibles modes de jeu qui semblent intéressants sur le papier. Toutefois, à l'heure actuelle, tout cela est à prendre avec de grosses pincettes, car ces informations n'ont pas été officialisées par Activision. Affaire à suivre, donc...
BREAKING: An internal developer message of the day for BLACK OPS 7 accidentally went live on the Xbox Call of Duty app showing new details— CharlieIntel (@charlieINTEL) June 27, 2025
NEW MODE: Overload
NEW MODE: 20v20 pic.twitter.com/qYffUtyaGr
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