Call of Duty: Black Ops 7 : Une fuite d'envergure révèle ce que réserve le multijoueur

Call of Duty: Black Ops 7 a, récemment, été victime d'une fuite, dévoilant deux modes de jeu potentiels plutôt prometteurs.

Deux modes de jeu pour Call of Duty: Black Ops 7 fuitent en avance

Deux équipes de 6 joueurs s'affrontent pour contrôler un dispositif EMP neutre qui doit être livré au QG ennemi pour marquer des points. Atteignez la limite de score et remportez la victoire en livrant plusieurs dispositifs EMP.

Deux équipes de 20 personnes se battent pour atteindre les objectifs sur une grande carte. Capturez les points d'intérêt, détruisez les charges et transmettez des données précieuses pour marqueur des points. Utilisez votre wingsuit pour prendre le flanc et atteindre les objectifs avant votre adversaire. La première équipe à atteindre la limite de score gagne !

BREAKING: An internal developer message of the day for BLACK OPS 7 accidentally went live on the Xbox Call of Duty app showing new details



NEW MODE: Overload

NEW MODE: 20v20 pic.twitter.com/qYffUtyaGr — CharlieIntel (@charlieINTEL) June 27, 2025

Activision reste silencieux face à la récente fuite de Black Ops 7

Devant débarquer en cette année 2025,a, comme vous le savez probablement déjà, fait une apparition remarquée lors du Xbox Games Showcase du mois de juin dernier. Il y a très peu de temps,En effet, comme partagé par Charlie Intel via une publication sur Twitter/X,. Celles-ci dévoilentAinsi,, se jouant en 6 versus 6 :En outre,Deux possibles modes de jeu qui semblent intéressants sur le papier. Toutefois, à l'heure actuelle, tout cela est à prendre avec de grosses pincettes, car ces informations n'ont pas été officialisées par Activision. Affaire à suivre, donc...Ainsi, et comme dit précédemment, Activision n'a, pour le moment, pas encore réagi officiellement à cette fuite malencontreuse, mais il est probable que l'éditeur prendra rapidement des mesures pour retirer ou clarifier cette information, comme il l'a souvent fait par le passé. Dans tous les cas, ce leak accidentel renforce l'idée qu'une annonce complète autour depourrait arriver très prochainement, possiblement dès la gamescom ou lors d'un probable événement dédié., qui ne possède pas encore de date de sortie précise, est attendu sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.