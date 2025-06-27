Call of Duty: Black Ops 7 : Une fuite d'envergure révèle ce que réserve le multijoueur

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 juin 2025 à 12h01
Call of Duty: Black Ops 7 a, récemment, été victime d'une fuite, dévoilant deux modes de jeu potentiels plutôt prometteurs.
Call of Duty: Black Ops 7 : Une fuite d'envergure révèle ce que réserve le multijoueur
Devant débarquer en cette année 2025, Call of Duty: Black Ops 7 a, comme vous le savez probablement déjà, fait une apparition remarquée lors du Xbox Games Showcase du mois de juin dernier. Il y a très peu de temps, une fuite importante concernant Black Ops 7 a dévoilé des informations concernant deux potentiels modes de jeu.

Deux modes de jeu pour Call of Duty: Black Ops 7 fuitent en avance

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En effet, comme partagé par Charlie Intel via une publication sur Twitter/X, plusieurs images de Call of Duty: Black Ops 7 sont récemment apparues sur la version Xbox de l'application Call of Duty HQ. Celles-ci dévoilent des informations à propos de deux modes de jeu potentiels, et totalement nouveaux, de Black Ops 7.

Ainsi, selon ce leak, Call of Duty: Black Ops 7 pourrait proposer le mode de jeu Overload, se jouant en 6 versus 6 :
Deux équipes de 6 joueurs s'affrontent pour contrôler un dispositif EMP neutre qui doit être livré au QG ennemi pour marquer des points. Atteignez la limite de score et remportez la victoire en livrant plusieurs dispositifs EMP.
En outre, Black Op 7 pourrait se doter d'un mode de jeu à plus grande échelle, soit Skirmish, qui voit deux équipes de 20 joueurs s'affronter et qui devrait proposer des wingsuits :
Deux équipes de 20 personnes se battent pour atteindre les objectifs sur une grande carte. Capturez les points d'intérêt, détruisez les charges et transmettez des données précieuses pour marqueur des points. Utilisez votre wingsuit pour prendre le flanc et atteindre les objectifs avant votre adversaire. La première équipe à atteindre la limite de score gagne !
Deux possibles modes de jeu qui semblent intéressants sur le papier. Toutefois, à l'heure actuelle, tout cela est à prendre avec de grosses pincettes, car ces informations n'ont pas été officialisées par Activision. Affaire à suivre, donc...

Activision reste silencieux face à la récente fuite de Black Ops 7

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Ainsi, et comme dit précédemment, Activision n'a, pour le moment, pas encore réagi officiellement à cette fuite malencontreuse, mais il est probable que l'éditeur prendra rapidement des mesures pour retirer ou clarifier cette information, comme il l'a souvent fait par le passé. Dans tous les cas, ce leak accidentel renforce l'idée qu'une annonce complète autour de Call of Duty Black Ops 7 pourrait arriver très prochainement, possiblement dès la gamescom ou lors d'un probable événement dédié.

Miniature vidéo

Call of Duty: Black Ops 7, qui ne possède pas encore de date de sortie précise, est attendu sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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