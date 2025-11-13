Call of Duty: Black Ops 7 : Une collaboration avec Fallout pourrait arriver

Il se peut que Call of Duty: Black Ops 7 s'offre un crossover avec Fallout après son lancement.

Une collaboration Call of Duty: Black Ops 7 x Fallout ?

Fallout x Black Ops 7 crossover collab coming sometime in Season 1. https://t.co/IFStV1jyDJ pic.twitter.com/REY9OfqzcZ — Hope (@TheGhostOfHope) November 13, 2025

Un crossover qui semble grandement possible

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(Microsoft Store) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Alors queest sur le point de se rendre disponible (au moment où nous écrivons ces lignes), une nouvelle rumeur concernant le titre circule actuellement sur la Toile :En effet, selon l'utilisateur Twitter/X et leaker TheGhostOfHope, qui a vu juste à plusieurs reprises par le passé,. Bien que le leaker ne donne pas de date de sortie précise, ce dernier précise queCependant, et comme vous l'aurez compris, ces informations ne sont pas officielles. Il convient donc de les prendre avec de grosses pincettes et d'attendre une communication de la part d'Activision pour en avoir le cœur net. Néanmoins, une telle collaboration apparaît comme faisable.. Comme vous le savez probablement déjà, au cours de l'année 2024, Call of Duty avait déjà collaboré avec Fallout. Il n'est donc pas impossible qu'un tel crossover soit, de nouveau, proposé sur le dernier opus de la franchise. D'autant plus que cela pourrait potentiellement coïncider avec la sortie de la saison 2 de la série TV Fallout, qui arrive au mois de décembre 2025 sur Prime Video.Toutefois, et comme dit précédemment, rien n'est encore sûr. Nul doute qu'Activision nous dévoilera tout ce qu'il y a à savoir à propos de la saison 1 dedans les jours à venir. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que cela sera le cas.Rappelons, en guise de conclusion, quesort le 14 novembre 2025 sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :