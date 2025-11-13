Call of Duty: Black Ops 7 : Une collaboration avec Fallout pourrait arriver

Il se peut que Call of Duty: Black Ops 7 s'offre un crossover avec Fallout après son lancement.
Alors que Call of Duty: Black Ops 7
est sur le point de se rendre disponible (au moment où nous écrivons ces lignes), une nouvelle rumeur concernant le titre circule actuellement sur la Toile : Black Ops 7 pourrait se doter d'un crossover avec Fallout
.
Une collaboration Call of Duty: Black Ops 7 x Fallout ?
En effet, selon l'utilisateur Twitter/X et leaker TheGhostOfHope, qui a vu juste à plusieurs reprises par le passé, Call of Duty: Black Ops 7 devrait accueillir une collaboration avec la licence Fallout dans les semaines à venir
. Bien que le leaker ne donne pas de date de sortie précise, ce dernier précise que cette collaboration pourrait arriver au cours de la saison 1 de BO7
.
Cependant, et comme vous l'aurez compris, ces informations ne sont pas officielles. Il convient donc de les prendre avec de grosses pincettes et d'attendre une communication de la part d'Activision pour en avoir le cœur net. Néanmoins, une telle collaboration apparaît comme faisable.
Un crossover qui semble grandement possible
Un crossover entre Black Ops 7 et Fallout semble tout à fait plausible
. Comme vous le savez probablement déjà, au cours de l'année 2024, Call of Duty avait déjà collaboré avec Fallout. Il n'est donc pas impossible qu'un tel crossover soit, de nouveau, proposé sur le dernier opus de la franchise. D'autant plus que cela pourrait potentiellement coïncider avec la sortie de la saison 2 de la série TV Fallout, qui arrive au mois de décembre 2025 sur Prime Video.
Toutefois, et comme dit précédemment, rien n'est encore sûr. Nul doute qu'Activision nous dévoilera tout ce qu'il y a à savoir à propos de la saison 1 de Call of Duty: Black Ops 7
dans les jours à venir. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que cela sera le cas.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
sort le 14 novembre 2025 sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :
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