Call of Duty: Black Ops 7 : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Les serveurs de Call of Duty: Black Ops 7 peuvent parfois connaître quelques problèmes. Nous vous expliquons comment suivre l'état des serveurs pour savoir s'ils sont en maintenance (down) ou non.
Que ce soit suite à un problème ou pour implanter une mise à jour, il se peut qu'un jour ou l'autre vous ayez des problèmes pour lancer Call of Duty: Black Ops 7 et rejoindre une partie
, sur PC, PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series, que vous jouiez en ligne avec des amis ou non. C'est pourquoi nous vous expliquons comment savoir si les serveurs de Call of Duty: Black Ops 7, le dernier épisode en date, sont en maintenance (down)
ou si le problème peut venir de vous.
Maintenance Call of Duty: Black Ops 7, serveurs down ou en ligne ?
La plupart du temps, les serveurs de Call of Duty: Black Ops 7 seront hors-ligne à l'approche d'une mise à jour et l'application d'un patch correctif
. Pour que cela n'embête pas trop les joueurs, Activision et Treyarch essayent de les limiter, mais parfois, cela prend plus de temps que prévu. Il se peut également que les serveurs soient down sans qu'une maintenance soit en cours, suite à divers problèmes
. Si vous avez du mal à vous connecter au multijoueur, voici quelques conseils pour suivre l'état des serveurs de Call of Duty: Black Ops 7
.
Les serveurs Call of Duty: Black Ops 7 ne répondent pas
Comme pour de nombreux jeux en ligne, les développeurs avertissent la communauté sur les réseaux sociaux avant le déploiement d'une mise à jour. Vous pouvez donc vous rendre sur le compte Twitter du jeu
ou celui qui partage les informations relatives aux mises à jour pour voir si une maintenance est en cours ou a été annoncée (si tel est le cas, un tweet récent le mentionnera). Sinon, vous pouvez vous rendre sur divers sites, comme le site du support d'Activision
, qui indique si les serveurs sont en ligne (vert) ou non (rouge).
Cependant, il se peut que les serveurs soient opérationnels, mais que vous n'arriviez pas à vous connecter au jeu ou que vous ayez des problèmes lors de vos parties, cela vient peut-être de vous. De ce fait, nous vous conseillons quelques astuces pour tenter d'y remédier.
- Redémarrez votre jeu : Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer Call of Duty: Black Ops 7.
- Vérifiez que le jeu est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour.
- Redémarrez le PC, la PlayStation ou la Xbox : Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PC ou console.
- Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.
Si, malgré tout, la gêne persiste, n'hésitez pas à contacter le support, qui pourrait vous aider.
commentaires (19)
Ma ps5 se coupe en pleine partie
Pas de message d erreur
Idem déco hier soir en pleine partie sur wz sur ps5 et la impossible d'accéder au jeu
Bonjour oui pareil moi aussi impossible de jouer déco et ensuite plus rien
Pareil déco en pleine game depuis impossible de me reco je suis sur PS5
Moi c’est pareil impossible de se connecter
Salut jarrive pas a me connecter a call of duty sa vous fais pareil ?
Bonjour,
Après plusieurs partie jouer, je n’ai gagner aucune xp et mes défi de camo ne se mettent pas à jour.
Pourquoi ?
J’ai redémarré jeu et console mais toujours le même problème
Bonjour, je suis un joueur xbox serie s et quand je lance bo7 sa me met un message d'erreur et sa frise donc je peux pas jouer quelqu’un peut m’aider s’il vous plaît
Le problème n’est toujours pas réglé et bizarre qu’activision n’a pas communiqué la moindre choses! Subisse t’ils une attaque DDoS ?
Je vois que je ne suis pas le seul qui est bloqué au chargement de profil etc ..
Jai aussi se problème bloquer au chargement du mode en ligne
Pareil impossible de se connecter, sa bloque sur connexion aux serveurs en ligne
Idem bug au lancement du jeu Xbox série x
Je n’arrive pas a lancé le jeux
Je n'arrive pas à lancer le jeu non plus
Bonjour je n arrive pas a lancer le jeu.
J'ai une echec de connections motif: Wolterd-peason.. que dois je faire j'ai déjà relancé ma box et la ps5
Le jeu bug au démarrage des parties depuis la mise à jour.
Ça commence fort les bugs
Idem pour moi , alors c'est surement un problème de serveur.
Je n'arrive pas me connecter a bo7 message ALTUS