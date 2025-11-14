Call of Duty: Black Ops 7 : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 novembre 2025 à 12h16
19 
Les serveurs de Call of Duty: Black Ops 7 peuvent parfois connaître quelques problèmes. Nous vous expliquons comment suivre l'état des serveurs pour savoir s'ils sont en maintenance (down) ou non.
Call of Duty: Black Ops 7 : Suivre l'état des serveurs & maintenances
Que ce soit suite à un problème ou pour implanter une mise à jour, il se peut qu'un jour ou l'autre vous ayez des problèmes pour lancer Call of Duty: Black Ops 7 et rejoindre une partie, sur PC, PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series, que vous jouiez en ligne avec des amis ou non. C'est pourquoi nous vous expliquons comment savoir si les serveurs de Call of Duty: Black Ops 7, le dernier épisode en date, sont en maintenance (down) ou si le problème peut venir de vous.

Maintenance Call of Duty: Black Ops 7, serveurs down ou en ligne ?

black-ops7-skin
La plupart du temps, les serveurs de Call of Duty: Black Ops 7 seront hors-ligne à l'approche d'une mise à jour et l'application d'un patch correctif. Pour que cela n'embête pas trop les joueurs, Activision et Treyarch essayent de les limiter, mais parfois, cela prend plus de temps que prévu. Il se peut également que les serveurs soient down sans qu'une maintenance soit en cours, suite à divers problèmes. Si vous avez du mal à vous connecter au multijoueur, voici quelques conseils pour suivre l'état des serveurs de Call of Duty: Black Ops 7.

Les serveurs Call of Duty: Black Ops 7 ne répondent pas

Comme pour de nombreux jeux en ligne, les développeurs avertissent la communauté sur les réseaux sociaux avant le déploiement d'une mise à jour. Vous pouvez donc vous rendre sur le compte Twitter du jeu ou celui qui partage les informations relatives aux mises à jour pour voir si une maintenance est en cours ou a été annoncée (si tel est le cas, un tweet récent le mentionnera). Sinon, vous pouvez vous rendre sur divers sites, comme le site du support d'Activision, qui indique si les serveurs sont en ligne (vert) ou non (rouge).

serveurs-black-ops7
Cependant, il se peut que les serveurs soient opérationnels, mais que vous n'arriviez pas à vous connecter au jeu ou que vous ayez des problèmes lors de vos parties, cela vient peut-être de vous. De ce fait, nous vous conseillons quelques astuces pour tenter d'y remédier.
  • Redémarrez votre jeu : Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer Call of Duty: Black Ops 7.
  • Vérifiez que le jeu est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour. 
  • Redémarrez le PC, la PlayStation ou la Xbox : Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PC ou console.
  • Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.
Si, malgré tout, la gêne persiste, n'hésitez pas à contacter le support, qui pourrait vous aider.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails
Black Ops 7 23 juillet 2026

Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 5 sur Call of Duty: Black Ops 7.
Call of Duty: Black Ops 7 annonce un changement majeur pour le matchmaking
Black Ops 7 23 juillet 2026

Call of Duty: Black Ops 7 annonce un changement majeur pour le matchmaking

Parfois, les retours des joueurs peuvent pousser un développeur à revoir sa copie sur un élément central de jeu. C'est ce que va expérimenter Call of Duty: Black Ops 7 grâce à un acteur inattendu.
Call of Duty : Le film prend place dans l'univers Modern Warfare
Black Ops 7 20 juillet 2026

Call of Duty : Le film prend place dans l'univers Modern Warfare

Le film Call of Duty a, récemment, bénéficié d'un détail de taille, notamment concernant l'univers de la franchise choisi.

commentaires (19)

Avatar
Team tnl (invité) Le 28/02/2026 à 20:32

Ma ps5 se coupe en pleine partie
Pas de message d erreur

Avatar
Sekiro (invité) Le 05/01/2026 à 19:22

Idem déco hier soir en pleine partie sur wz sur ps5 et la impossible d'accéder au jeu

Avatar
Mikyy (invité) Le 05/01/2026 à 02:11

Bonjour oui pareil moi aussi impossible de jouer déco et ensuite plus rien

Avatar
Sazh (invité) Le 05/01/2026 à 01:28

Pareil déco en pleine game depuis impossible de me reco je suis sur PS5

Avatar
Bumbux (invité) Le 05/01/2026 à 00:55

Moi c’est pareil impossible de se connecter

Avatar
Snw76 (invité) Le 05/01/2026 à 00:47

Salut jarrive pas a me connecter a call of duty sa vous fais pareil ?

Avatar
Killer86 (invité) Le 04/01/2026 à 23:49

Bonjour,
Après plusieurs partie jouer, je n’ai gagner aucune xp et mes défi de camo ne se mettent pas à jour.
Pourquoi ?
J’ai redémarré jeu et console mais toujours le même problème

Avatar
Lm_nitrey (invité) Le 16/12/2025 à 12:13

Bonjour, je suis un joueur xbox serie s et quand je lance bo7 sa me met un message d'erreur et sa frise donc je peux pas jouer quelqu’un peut m’aider s’il vous plaît

Avatar
Kasper (invité) Le 13/12/2025 à 18:12

Le problème n’est toujours pas réglé et bizarre qu’activision n’a pas communiqué la moindre choses! Subisse t’ils une attaque DDoS ?

Avatar
Ultrachipeur (invité) Le 13/12/2025 à 17:44

Je vois que je ne suis pas le seul qui est bloqué au chargement de profil etc ..

Avatar
Fafa51 (invité) Le 13/12/2025 à 17:33

Jai aussi se problème bloquer au chargement du mode en ligne

Avatar
Blobfish (invité) Le 13/12/2025 à 17:25

Pareil impossible de se connecter, sa bloque sur connexion aux serveurs en ligne

Avatar
Willdu33 (invité) Le 13/12/2025 à 17:25

Idem bug au lancement du jeu Xbox série x

Avatar
Dina (invité) Le 13/12/2025 à 17:22

Je n’arrive pas a lancé le jeux

Avatar
Byoki (invité) Le 13/12/2025 à 17:17

Je n'arrive pas à lancer le jeu non plus

Avatar
Marly55 (invité) Le 13/12/2025 à 17:08

Bonjour je n arrive pas a lancer le jeu.
J'ai une echec de connections motif: Wolterd-peason.. que dois je faire j'ai déjà relancé ma box et la ps5

Avatar
Christophe (invité) Le 08/12/2025 à 18:48

Le jeu bug au démarrage des parties depuis la mise à jour.
Ça commence fort les bugs

Avatar
Geronimo (invité) Le 19/11/2025 à 10:32

Idem pour moi , alors c'est surement un problème de serveur.

Avatar
Playlio (invité) Le 19/11/2025 à 10:12

Je n'arrive pas me connecter a bo7 message ALTUS