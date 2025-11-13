Call of Duty: Black Ops 7 : Le patch notes de lancement, les changements et détails

Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 5 sur Call of Duty: Black Ops 7.
Patch notes de lancement de Call of Duty: Black Ops 7
Global
Aim Assist
- Augmentation de de la portée avant que la puissance maximale de l'aide à la visée rotative soit atteinte.
- Augmentation de la puissance de l'aide à la visée rotative à très longue portée.
- Ajout d'une nouvelle exigence pour le stick droit concernant l'aide à la visée rotative.
Mise à jour pour le déplacement
- Ajustement de l'escalade pour des mouvements plus fluides, plus rapides et plus cohérents.
- Correction d'un problème où les joueurs pouvaient plonger en se déplaçant plus lentement que prévu.
- Réduction légère de l'accélération, de la vitesse et de la durée de la glissade.
Taux de gain d'XP
- Augmentation des taux de gain d'XP pour les armes.
- Les armes progresseront plus rapidement que pendant la bêta, et atteindront leur niveau maximum environ 25 % plus vite que dans Black Ops 6.
- Correction des taux de gain incohérents par objet pour la surcharge, afin de garantir que les joueurs gagnent des surcharges à un rythme relativement constant lorsqu'ils utilisent tous les types d'équipements mortels, tactiques, d'améliorations de terrain et de séries de points de manière fréquente et efficace.
- Récompense bonus d'XP pour les défis quotidiens augmentée : de 3 000 XP à 5 000 XP.
Défis
- Ajout de la possibilité de relancer un défi quotidien par jour (par mode).
- Le défi relancé sera remplacé par un autre défi, permettant aux joueurs de remplacer un défi qu'ils ne souhaitent pas effectuer chaque jour par une autre option qui correspond mieux à leur style de jeu (si souhaité).
Médailles & événements de score
- Ajout d'un nombre important de nouvelles médailles pour le multijoueur et les zombies, ainsi que de médailles classiques qui n'étaient pas présentes dans la bêta. Consultez la section « Collection de médailles » dans le menu Carrière > Statistiques pour découvrir la liste complète des médailles multijoueur et zombies.
Armes pour le multijoueur et ZombiesMises à jour pour les fusils d'assaut
Ajustements pour les fusils d'assaut
- Mises à jour générales :
- Pénalité de vitesse d'ADS en sautant augmentée de 30 à 40 %.
- Pénalité de Sprint to Fire en sautant augmentée de 35 à 45 %.
- Mise à jour des accessoires :
- Tactical Laser : L'amélioration de la vitesse de visée en position tactique est réduite de 25 à 20 %.
- M15 MOD 0
- La portée de dégâts maximale passe de 0–46,4 m à 0–27,9 m.
- Une nouvelle plage de dégâts moyens est introduite entre 28 m et 46,4 m, infligeant 21 points de dégâts.
- La portée minimale reste inchangée (> 46,4 m pour 18 points de dégâts).
- Ajustements pour les accessoires.
- MXR-17
- Ajustements pour les accessoires.
Mises à jour pour les SMG
- Peacekeeper Mk1
- Dispersion en visée tactique (Tac Stance) augmentée de 10 %.
- Ajustements pour les accessoires.
Ajustements pour les SMG
- La pénalité de vitesse de visée en sautant passe de 30 % à 40 %.
- La pénalité de vitesse de Sprint to Fire passe de 35 % à 45 %.
- Correction de problèmes liés à l'animation de tir en ADS sur les mitraillettes lorsque la statistique de « Recoil Stabilization » est modifiée.
- L'amélioration de la vitesse de visée en position tactique via les accessoires passe de 25 % à 15 %.
- Ryden 45K
- La portée maximale est réduite de 11,7 m à 10,4 m.
- La première portée moyenne est réduite de 11,8–17,8 m à 10,5–17 m.
- La seconde portée moyenne est réduite de 17,9–30,5 m à 17,1–29,2 m.
- La portée minimale passe de >30,5 m à >29,2 m.
- La dispersion de tir à la hanche est augmentée de 0,25 degré.
- La dispersion en sprint, saut, glissade et plongeon est augmentée de 0,5 degré.
- Ajustements pour les accessoires.
- Razor 9mm
- La portée maximale est réduite de 13,3 m à 12,1 m.
- La première portée moyenne est réduite de 13,4–19,1 m à 12,2–18,3 m.
- La seconde portée moyenne est réduite de 19,2–29,2 m à 18,4–27,9 m.
- La portée minimale passe de >29,2 m à >27,9 m.
- Ajustements pour les accessoires.
Mises à jour pour les fusils à pompe
- Dravec 45
- Dégâts max réduits de 27 à 26 ; portée réduite de 14,6 m à 13,3 m.
- Première portée moyenne réduite de 14,7–27,2 m à 13,4–23,5 m.
- Deuxième portée moyenne réduite de 27,3–34,9 m à 23,6–32,5 m.
- Portée minimale ajustée de >34,9 m à >32,5 m.
- Le multiplicateur de dégâts pour les tirs à la tête passe de 1.25x à 1.28x.
- La dispersion de tir à la hanche est augmentée de 1.45 degré.
- La dispersion de tir à la hanche en sprint et en saut est augmentée de 0.5 degré.
- Ajustements pour les accessoires.
Ajustements pour les fusils à pompe
- Mise à jour générale :
- Le pénalité de vitesse ADS en sautant passe de 30 à 40 %.
- La pénalité de Sprint to Fire passe de 35 à 45 %.
- Réduction du flash des Slug Rounds.
- M10 Breacher
- Le temps de charge complet passe de 0,5 s à 0,6 s
- La dispersion du tir au jugé en sprint augmente de 4 degrés
- La dispersion en visée tactique augmente de 10 %.
- Ajustements de dégâts par cartouche.
- Ajustements pour les munitions Dragon's Breath.
- Ajustements pour les munitions 12 Gauge Slugs
- Ajustements pour les accessoires.
- Echo 12
- La dispersion du tir au jugé en sprint augmente de 1.9 degrés.
- Ajustements de dégâts par cartouche.
- Ajustements pour les munitions Dragon's Breath.
- Ajustements pour les munitions 12 Gauge Slugs.
- Ajustements pour les accessoires.
Mises à jour pour les LMG
- Akita
- Ajustements pour les munitions Dragon's Breath.
- Ajustements pour les munitions 12 Gauge Slugs.
Ajustements pour les LMG
- Mise à jour générale :
- Pénalité à la vitesse de visée en sautant augmentée de 30 % à 35 %.
- Pénalité à la vitesse de Sprint to Fire augmentée de 35 % à 40 %.
- Mise à jour d'accessoires :
- Tactical Laser : amélioration de la vitesse de visée en position tactique réduite de 25 % à 20 %.
Mises à jour pour les fusils de combat
- MK.78
- Ajustements pour les accessoires.
Ajustements pour les fusils de combat
- Mise à jour générale :
- La pénalité de vitesse de visée en sautant passe de 30 % à 40 %.
- La pénalité de vitesse de Sprint to Fire passe de 35 % à 45 %
- Mise à jour d'accessoire :
- Tactical Laser : La vitesse de visée en position tactique est réduite de 25 % à 20 %.
Ajustements pour les fusils de précision
- M8A1
- Ajustements pour les accessoires.
Ajustements pour les pistolets
- VS Recon
- Stabilité de rechargement améliorée par rapport à la version du bêta-test.
- Ajustements pour les accessoires.
- Jäger 45
- La dispersion en position tactique est augmentée de 22 %.
- Ajustements pour les accessoires.
Mises à jour pour les lanceurs
- Coda 9
- Ajustements pour les accessoires.
Ajustements pour les lanceurs
- Mise à jour générale :
- Réduction du balancement lors de la rotation et du mouvement à l'arrêt.
- Activation du système de délai de balancement à l'arrêt, afin que la visée (ADS) commence parfaitement centrée.
- A.R.C. M1
- Correction d'un problème pouvant provoquer une déviation de la trajectoire du projectile. Celui-ci est désormais censé voyager en ligne parfaitement droite.
- Correction d'un bug où interrompre la phase de charge avec une attaque de mêlée pouvait provoquer un tir instantané juste après.
Multijoueur
Cartes
- Exposure
- Points d'apparition mis à jour dans tous les modes.
- Légère augmentation de la taille de certaines zones en Point stratégique (Hardpoint).
- Les zones Overload ont été déplacées légèrement plus loin vers les extrémités de la carte.
- Zone de domination A ajustée pour une meilleure lisibilité sur la mini-carte.
- Nouvelles localisations des sites de bombe en Recherche et Destruction.
- Imprint
- Le texte de l'invite pour le bouton de l'inclinator a été clarifié.
- The Forge
- Emplacements initiaux des dispositifs objectifs mis à jour pour le mode Overload.
- Cortex
- Points d'apparition mis à jour pour tous les modes.
- Localisations des objectifs améliorées.
Modes
- Overload
- Le temps de réinitialisation des dispositifs passe de 60 à 15 secondes.
- Mise à jour des libellés et éléments visuels de l'interface pour plus de clarté.
- Ajout et mise à jour de médailles.
- Divers correctifs généraux.
Atouts/Perks
- Certains atouts ont été fusionnés avec d'autres afin d'offrir des choix plus significatifs :
- Gearhead inclut désormais les effets de Quartermaster.
- Assassin hérite des bénéfices de Vendetta.
- Close Shave reçoit les effets de Bruiser.
- Engineer comprend désormais les effets de Shadow.
- Tracker obtient les bénéfices de Hunter's Instinct.
- L'atout Vigilance bénéficie désormais d'une meilleure visibilité sur la mini-carte.
- Légère augmentation du rayon de score d'assistance pour Charge Link et Blast Link.
- Augmentation du score d'élimination pour la spécialité de combat Tactician.
Équipement
- Needle Drone élimine désormais les ennemis en cas d'impact direct.
- Le rayon d'alerte du HUD pour le Needle Drone a été élargi pour avertir plus tôt les cibles potentielles.
- Améliorations apportées à la Sensor Grenade afin de rendre le marquage plus réactif et fiable.
- La durée de brouillage de l'ATH causée par la grenade EMP a été réduite.
Améliorations de terrain
- Amélioration de l'équilibrage des temps de recharge pour toutes les améliorations de terrain ainsi que pour les bonus de recharge.
- Correction d'un problème où les éliminations avec la Drone Pod ne donnaient pas les 100 points complets.
- Réduction de la durée et de la zone d'effet de Squad Link avec une limite de 1 déploiement actif.
- Les systèmes Trophy ne peuvent plus être déployés sous l'eau.
Séries de points
- Meilleur affichage des états « gagné » et « prêt » des séries de points.
- Ajustements de la santé, du nombre de coups pour détruire et du coût en points des séries.
- Description de l'amélioration « Overclock de santé des séries de points » clarifiée.
- Réduction du délai de tir du D.A.W.G., désormais limité à 2 actifs par équipe.
- Le D.A.W.G. peut désormais utiliser plus souvent les mécaniques de traversée de la carte.
- Correction d'un bug où le canon de la tourelle automatique ne tournait pas.
- Augmentation de la distance de ciblage de la tourelle automatique.
- Réduction du temps de ciblage initial du Skewer.
- Réduction du délai entre l'impact de la melee du Rhino et son animation pour mieux synchroniser les deux.
- Réduction de la durée des effets EMP sur le Rhino.
- Correction d'un bug où les missiles en grappes du Hellstorm infligeaient des dégâts incorrects aux séries de points.
- Ajout de l'événement de score « Drone Damaged Enemy » pour la Drone Pod, afin d'aider les joueurs à comprendre quand celle-ci inflige des dégâts à un ennemi.
Audio
- Le riff de guitare entendu lors d'une élimination ou d'une mort contre votre némésis (comme dans la bêta) a été supprimé.
Zombies
Cartes
- Vandorn Farm (Survie)
- Correction d'un problème où Chompy ne mangeait pas une arme mais récompensait tout de même le joueur.
- Réduction de la récupération de ferraille obtenue grâce à Chompy.
- Le coût du piège à lames a été augmenté à 2 000 Essences et son rayon d'attraction a été légèrement réduit.
- Les éliminations par pièges ne laissent plus de butin.
- Les tâches de T.E.D.D. apparaissent désormais sur la carte.
Armes
- Correction d'un problème qui réduisait fortement la pénétration efficace de toutes les armes à projectiles. Les dégâts ne seront plus aussi sévèrement réduits lors des tirs pénétrants.
- Légère augmentation des multiplicateurs de dégâts des armes légendaires et améliorées Pack-a-Punch III pour les classes suivantes : fusils d'assaut, SMG, fusils de précision et fusils à pompe, afin de garantir une boucle économique viable couplée aux améliorations.
- Les SMG Pack-a-Punch bénéficient désormais d'un bonus de dégâts à courte portée de 50 %.
- MXR-17
- Augmentation des munitions en stock à 550 pour la version améliorée avec Pack-a-Punch.
- A.R.C. M1
- Gain de charge augmenté à 0,5 seconde.
- Flatline MK.II
- Modifications de la version non-améliorée (non Pack-a-Punch) :
- Dégâts du coup de mêlée lourd réduits de 375 → 300.
- Multiplicateur de dégâts à la tête réduit de 2 → 1,5x.
- Modifications de la version Pack-a-Punch :
- Dégâts Pack-a-Punch II : x2
- Dégâts Pack-a-Punch III : x4
- Dravec 45
- Réduction de l'effet de recul de 100 % pour la variante améliorée (Pack-a-Punch).
Ennemis
- Correction d'un problème empêchant les zombies d'attaquer correctement l'ARC-XD.
Interface utilisateur
- Mise à jour du widget de vote d'Exfil pour mieux décrire le nouveau système d'Exfil, qui permet désormais à chaque joueur de choisir de participer à une extraction initiée par un autre joueur.
- Tous les joueurs qui acceptent l'extraction quittent la partie, tandis que ceux qui refusent peuvent rester jusqu'à ce qu'ils décident d'exfiltrer plus tard… ou meurent.
Problèmes connus
- Les conditions de déverrouillage du camouflage de maîtrise Doomsteel indiquent 30 éliminations de zombies d'élite alors que 10 suffisent réellement à le débloquer. Cela sera corrigé peu après le lancement.
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