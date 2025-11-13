Call of Duty: Black Ops 7 : Le patch notes de lancement, les changements et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 novembre 2025 à 15h43
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour accompagnant le lancement de Call of Duty: Black Ops 7.
Call of Duty: Black Ops 7 : Le patch notes de lancement, les changements et détails
Comme vous le savez probablement déjà, Activision est sur le point de sortir son tout nouveau jeu Call of Duty, à savoir Call of Duty: Black Ops 7. Alors qu'il ne reste, à l'heure actuelle, plus que quelques heures à patienter, l'équipe en charge de cet opus a révélé le patch notes de lancement de Black Ops 7. Celui-ci apporte des informations sur les changements et ajustements mis en place depuis la bêta, et ce, pour la sortie officielle du soft.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour de lancement, et donc de pré-saison, de Call of Duty: Black Ops 7.

Patch notes de lancement de Call of Duty: Black Ops 7

Global

Aim Assist

  • Augmentation de de la portée avant que la puissance maximale de l'aide à la visée rotative soit atteinte.
  • Augmentation de la puissance de l'aide à la visée rotative à très longue portée.
  • Ajout d'une nouvelle exigence pour le stick droit concernant l'aide à la visée rotative.

Mise à jour pour le déplacement

  • Ajustement de l'escalade pour des mouvements plus fluides, plus rapides et plus cohérents.
  • Correction d'un problème où les joueurs pouvaient plonger en se déplaçant plus lentement que prévu.
  • Réduction légère de l'accélération, de la vitesse et de la durée de la glissade.

Taux de gain d'XP

  • Augmentation des taux de gain d'XP pour les armes.
  • Les armes progresseront plus rapidement que pendant la bêta, et atteindront leur niveau maximum environ 25 % plus vite que dans Black Ops 6.
  • Correction des taux de gain incohérents par objet pour la surcharge, afin de garantir que les joueurs gagnent des surcharges à un rythme relativement constant lorsqu'ils utilisent tous les types d'équipements mortels, tactiques, d'améliorations de terrain et de séries de points de manière fréquente et efficace.
  • Récompense bonus d'XP pour les défis quotidiens augmentée : de 3 000 XP à 5 000 XP.

Défis

  • Ajout de la possibilité de relancer un défi quotidien par jour (par mode).
  • Le défi relancé sera remplacé par un autre défi, permettant aux joueurs de remplacer un défi qu'ils ne souhaitent pas effectuer chaque jour par une autre option qui correspond mieux à leur style de jeu (si souhaité).

Médailles & événements de score

  • Ajout d'un nombre important de nouvelles médailles pour le multijoueur et les zombies, ainsi que de médailles classiques qui n'étaient pas présentes dans la bêta. Consultez la section « Collection de médailles » dans le menu Carrière > Statistiques pour découvrir la liste complète des médailles multijoueur et zombies.

Armes pour le multijoueur et Zombies

Mises à jour pour les fusils d'assaut
  • Mises à jour générales : 
    • Pénalité de vitesse d'ADS en sautant augmentée de 30 à 40 %.
    • Pénalité de Sprint to Fire en sautant augmentée de 35 à 45 %.
  • Mise à jour des accessoires :
    • Tactical Laser : L'amélioration de la vitesse de visée en position tactique est réduite de 25 à 20 %.
Ajustements pour les fusils d'assaut
  • M15 MOD 0
    • La portée de dégâts maximale passe de 0–46,4 m à 0–27,9 m.
    • Une nouvelle plage de dégâts moyens est introduite entre 28 m et 46,4 m, infligeant 21 points de dégâts.
    • La portée minimale reste inchangée (> 46,4 m pour 18 points de dégâts).
    • Ajustements pour les accessoires.
  • MXR-17
    • Ajustements pour les accessoires.
  • Peacekeeper Mk1
    • Dispersion en visée tactique (Tac Stance) augmentée de 10 %.
    • Ajustements pour les accessoires.
Mises à jour pour les SMG
  • La pénalité de vitesse de visée en sautant passe de 30 % à 40 %.
  • La pénalité de vitesse de Sprint to Fire passe de 35 % à 45 %.
  • Correction de problèmes liés à l'animation de tir en ADS sur les mitraillettes lorsque la statistique de « Recoil Stabilization » est modifiée.
  • L'amélioration de la vitesse de visée en position tactique via les accessoires passe de 25 % à 15 %.
Ajustements pour les SMG
  • Ryden 45K
    • La portée maximale est réduite de 11,7 m à 10,4 m.
    • La première portée moyenne est réduite de 11,8–17,8 m à 10,5–17 m.
    • La seconde portée moyenne est réduite de 17,9–30,5 m à 17,1–29,2 m.
    • La portée minimale passe de >30,5 m à >29,2 m.
    • La dispersion de tir à la hanche est augmentée de 0,25 degré.
    • La dispersion en sprint, saut, glissade et plongeon est augmentée de 0,5 degré.
    • Ajustements pour les accessoires.
  • Razor 9mm
    • La portée maximale est réduite de 13,3 m à 12,1 m.
    • La première portée moyenne est réduite de 13,4–19,1 m à 12,2–18,3 m.
    • La seconde portée moyenne est réduite de 19,2–29,2 m à 18,4–27,9 m.
    • La portée minimale passe de >29,2 m à >27,9 m.
    • Ajustements pour les accessoires.
  • Dravec 45
    • Dégâts max réduits de 27 à 26 ; portée réduite de 14,6 m à 13,3 m.
    • Première portée moyenne réduite de 14,7–27,2 m à 13,4–23,5 m.
    • Deuxième portée moyenne réduite de 27,3–34,9 m à 23,6–32,5 m.
    • Portée minimale ajustée de >34,9 m à >32,5 m.
    • Le multiplicateur de dégâts pour les tirs à la tête passe de 1.25x à 1.28x.
    • La dispersion de tir à la hanche est augmentée de 1.45 degré.
    • La dispersion de tir à la hanche en sprint et en saut est augmentée de 0.5 degré.
    • Ajustements pour les accessoires.
Mises à jour pour les fusils à pompe
  • Mise à jour générale : 
    • Le pénalité de vitesse ADS en sautant passe de 30 à 40 %.
    • La pénalité de Sprint to Fire passe de 35 à 45 %.
    • Réduction du flash des Slug Rounds.
Ajustements pour les fusils à pompe
  • M10 Breacher
    • Le temps de charge complet passe de 0,5 s à 0,6 s
    • La dispersion du tir au jugé en sprint augmente de 4 degrés
    • La dispersion en visée tactique augmente de 10 %.
    • Ajustements de dégâts par cartouche.
    • Ajustements pour les munitions Dragon's Breath.
    • Ajustements pour les munitions 12 Gauge Slugs
    • Ajustements pour les accessoires.
  • Echo 12
    • La dispersion du tir au jugé en sprint augmente de 1.9 degrés.
    • Ajustements de dégâts par cartouche.
    • Ajustements pour les munitions Dragon's Breath.
    • Ajustements pour les munitions 12 Gauge Slugs.
    • Ajustements pour les accessoires.
  • Akita
    • Ajustements pour les munitions Dragon's Breath.
    • Ajustements pour les munitions 12 Gauge Slugs.
Mises à jour pour les LMG
  • Mise à jour générale :
    • Pénalité à la vitesse de visée en sautant augmentée de 30 % à 35 %.
    • Pénalité à la vitesse de Sprint to Fire augmentée de 35 % à 40 %.
  • Mise à jour d'accessoires :
    • Tactical Laser : amélioration de la vitesse de visée en position tactique réduite de 25 % à 20 %.
Ajustements pour les LMG
  • MK.78
    • Ajustements pour les accessoires.
Mises à jour pour les fusils de combat
  • Mise à jour générale :
    • La pénalité de vitesse de visée en sautant  passe de 30 % à 40 %.
    • La pénalité de vitesse de Sprint to Fire passe de 35 % à 45 %
  • Mise à jour d'accessoire :
    • Tactical Laser : La vitesse de visée en position tactique est réduite de 25 % à 20 %.
Ajustements pour les fusils de combat
  • M8A1
    • Ajustements pour les accessoires.
Ajustements pour les fusils de précision
  • VS Recon
    • Stabilité de rechargement améliorée par rapport à la version du bêta-test.
    • Ajustements pour les accessoires.
Ajustements pour les pistolets
  • Jäger 45
    • La dispersion en position tactique est augmentée de 22 %.
    • Ajustements pour les accessoires.
  • Coda 9
    • Ajustements pour les accessoires.
Mises à jour pour les lanceurs
  • Mise à jour générale :
    • Réduction du balancement lors de la rotation et du mouvement à l'arrêt.
    • Activation du système de délai de balancement à l'arrêt, afin que la visée (ADS) commence parfaitement centrée.
Ajustements pour les lanceurs
  • A.R.C. M1
    • Correction d'un problème pouvant provoquer une déviation de la trajectoire du projectile. Celui-ci est désormais censé voyager en ligne parfaitement droite.
    • Correction d'un bug où interrompre la phase de charge avec une attaque de mêlée pouvait provoquer un tir instantané juste après.

Multijoueur

Cartes

  • Exposure
    • Points d'apparition mis à jour dans tous les modes.
    • Légère augmentation de la taille de certaines zones en Point stratégique (Hardpoint).
    • Les zones Overload ont été déplacées légèrement plus loin vers les extrémités de la carte.
    • Zone de domination A ajustée pour une meilleure lisibilité sur la mini-carte.
    • Nouvelles localisations des sites de bombe en Recherche et Destruction.
  • Imprint
    • Le texte de l'invite pour le bouton de l'inclinator a été clarifié.
  • The Forge
    • Emplacements initiaux des dispositifs objectifs mis à jour pour le mode Overload.
  • Cortex
    • Points d'apparition mis à jour pour tous les modes.
    • Localisations des objectifs améliorées.

Modes

  • Overload
    • Le temps de réinitialisation des dispositifs passe de 60 à 15 secondes.
    • Mise à jour des libellés et éléments visuels de l'interface pour plus de clarté.
    • Ajout et mise à jour de médailles.
    • Divers correctifs généraux.

Atouts/Perks

  • Certains atouts ont été fusionnés avec d'autres afin d'offrir des choix plus significatifs :
    • Gearhead inclut désormais les effets de Quartermaster.
    • Assassin hérite des bénéfices de Vendetta.
    • Close Shave reçoit les effets de Bruiser.
    • Engineer comprend désormais les effets de Shadow.
    • Tracker obtient les bénéfices de Hunter's Instinct.
  • L'atout Vigilance bénéficie désormais d'une meilleure visibilité sur la mini-carte.
  • Légère augmentation du rayon de score d'assistance pour Charge Link et Blast Link.
  • Augmentation du score d'élimination pour la spécialité de combat Tactician.

Équipement

  • Needle Drone élimine désormais les ennemis en cas d'impact direct.
  • Le rayon d'alerte du HUD pour le Needle Drone a été élargi pour avertir plus tôt les cibles potentielles.
  • Améliorations apportées à la Sensor Grenade afin de rendre le marquage plus réactif et fiable.
  • La durée de brouillage de l'ATH causée par la grenade EMP a été réduite.

Améliorations de terrain

  • Amélioration de l'équilibrage des temps de recharge pour toutes les améliorations de terrain ainsi que pour les bonus de recharge.
  • Correction d'un problème où les éliminations avec la Drone Pod ne donnaient pas les 100 points complets.
  • Réduction de la durée et de la zone d'effet de Squad Link avec une limite de 1 déploiement actif.
  • Les systèmes Trophy ne peuvent plus être déployés sous l'eau.

Séries de points

  • Meilleur affichage des états « gagné » et « prêt » des séries de points.
  • Ajustements de la santé, du nombre de coups pour détruire et du coût en points des séries.
  • Description de l'amélioration « Overclock de santé des séries de points » clarifiée.
  • Réduction du délai de tir du D.A.W.G., désormais limité à 2 actifs par équipe.
  • Le D.A.W.G. peut désormais utiliser plus souvent les mécaniques de traversée de la carte.
  • Correction d'un bug où le canon de la tourelle automatique ne tournait pas.
  • Augmentation de la distance de ciblage de la tourelle automatique.
  • Réduction du temps de ciblage initial du Skewer.
  • Réduction du délai entre l'impact de la melee du Rhino et son animation pour mieux synchroniser les deux.
  • Réduction de la durée des effets EMP sur le Rhino.
  • Correction d'un bug où les missiles en grappes du Hellstorm infligeaient des dégâts incorrects aux séries de points.
  • Ajout de l'événement de score « Drone Damaged Enemy » pour la Drone Pod, afin d'aider les joueurs à comprendre quand celle-ci inflige des dégâts à un ennemi.

Audio

  • Le riff de guitare entendu lors d'une élimination ou d'une mort contre votre némésis (comme dans la bêta) a été supprimé.

Zombies

Cartes

  • Vandorn Farm (Survie)
    • Correction d'un problème où Chompy ne mangeait pas une arme mais récompensait tout de même le joueur.
    • Réduction de la récupération de ferraille obtenue grâce à Chompy.
    • Le coût du piège à lames a été augmenté à 2 000 Essences et son rayon d'attraction a été légèrement réduit.
    • Les éliminations par pièges ne laissent plus de butin.
    • Les tâches de T.E.D.D. apparaissent désormais sur la carte.

Armes

  • Correction d'un problème qui réduisait fortement la pénétration efficace de toutes les armes à projectiles. Les dégâts ne seront plus aussi sévèrement réduits lors des tirs pénétrants.
  • Légère augmentation des multiplicateurs de dégâts des armes légendaires et améliorées Pack-a-Punch III pour les classes suivantes : fusils d'assaut, SMG, fusils de précision et fusils à pompe, afin de garantir une boucle économique viable couplée aux améliorations.
  • Les SMG Pack-a-Punch bénéficient désormais d'un bonus de dégâts à courte portée de 50 %.
  • MXR-17
    • Augmentation des munitions en stock à 550 pour la version améliorée avec Pack-a-Punch.
  • A.R.C. M1
    • Gain de charge augmenté à 0,5 seconde.
  • Flatline MK.II
    • Modifications de la version non-améliorée (non Pack-a-Punch) :
    • Dégâts du coup de mêlée lourd réduits de 375 → 300.
    • Multiplicateur de dégâts à la tête réduit de 2 → 1,5x.
    • Modifications de la version Pack-a-Punch :
    • Dégâts Pack-a-Punch II : x2
    • Dégâts Pack-a-Punch III : x4
  • Dravec 45
    • Réduction de l'effet de recul de 100 % pour la variante améliorée (Pack-a-Punch).

Ennemis

  • Correction d'un problème empêchant les zombies d'attaquer correctement l'ARC-XD.

Interface utilisateur

  • Mise à jour du widget de vote d'Exfil pour mieux décrire le nouveau système d'Exfil, qui permet désormais à chaque joueur de choisir de participer à une extraction initiée par un autre joueur.
  • Tous les joueurs qui acceptent l'extraction quittent la partie, tandis que ceux qui refusent peuvent rester jusqu'à ce qu'ils décident d'exfiltrer plus tard… ou meurent.

Problèmes connus

  • Les conditions de déverrouillage du camouflage de maîtrise Doomsteel indiquent 30 éliminations de zombies d'élite alors que 10 suffisent réellement à le débloquer. Cela sera corrigé peu après le lancement.
Clémence Usseglio

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