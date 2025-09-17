Call of Duty: Black Ops 7 dévoile des détails sur le mode Zombies, avant sa grande révélation

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 septembre 2025 à 11h03
Activision a, récemment, partagé de plus amples détails sur le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 7, alors que d'autres informations arrivent bientôt.
Call of Duty: Black Ops 7 dévoile des détails sur le mode Zombies, avant sa grande révélation
Devant sortir au cours du mois de novembre 2025, Call of Duty: Black Ops 7 fait régulièrement parler de lui. Cette fois-ci, Activision a décidé de s'intéresser au mode Zombies de Black Ops 7 et a ainsi révélé de nouveaux détails à ce sujet, bien que d'autres arriveront un peu plus tard.

Le mode Zombies de Black Ops 7 se dévoile un peu plus

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En effet, via un récent article sur le site officiel de la franchise, qui a notamment été relayé sur Twitter/X, Activision a déjà apporté quelques informations concernant le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 7.

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Ainsi, nous en savons désormais un peu plus à propos du scénario du mode Zombies de Black Ops 7 : « Après une bataille tumultueuse au sommet des tours Janus, les célébrations sont de courte durée, car Grigori Weaver, le Dr. Elizabeth Grey, le major Mackenzie « Mac » Carver et Maya Aguinaldo sont propulsés dans la dimension Dark Aether ». Évidemment, ce périple ne sera pas de tout repos pour l'équipe étant donné qu'une « entité bien plus terrifiante est entrée dans la mêlée ». D'ailleurs, le tout prend très vite l'allure d'un cauchemar éveillé alors que la « force vitale des membres de l'équipe » est aspirée et que des « menaces immédiates » sont réanimées.

De ce fait, plusieurs personnages, connus ou non des fans de la licence, seront présents dans le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 7, à savoir les suivants : 
  • Grigori Weaver.
  • Dr. Elizabeth Grey
  • Major Mackenzie « Mac » Carver
  • Maya Aguinaldo
  • Tank Dempsey
  • Takeo Masaki
  • Nikolai Belinski
  • Dr. Edward Richtofen
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La révélation du mode Zombies de Black Ops 6 arrive

Bien qu'Activision ait déjà partagé des détails à ce sujet, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à en savoir encore plus dans très peu de temps : la révélation concernant le mode Zombies de Black Ops 7 est prévue pour la semaine prochaine, soit entre le 22 et le 28 septembre 2025.
Revenez ici sur le blog Call of Duty la semaine prochaine et préparez-vous à une avalanche d'informations détaillant le gameplay, les systèmes, les ennemis et les fonctionnalités de Black Ops 7, directement fournies par l'équipe Treyarch Zombies !
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Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés des dernières actualités concernant Call of Duty: Black Ops 7. Rappelons, d'ailleurs, que Black Ops 7 sort le 14 novembre 2025 sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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