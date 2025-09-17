Call of Duty: Black Ops 7 dévoile des détails sur le mode Zombies, avant sa grande révélation

Activision a, récemment, partagé de plus amples détails sur le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 7, alors que d'autres informations arrivent bientôt.

Le mode Zombies de Black Ops 7 se dévoile un peu plus

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Grigori Weaver.

Dr. Elizabeth Grey

Major Mackenzie « Mac » Carver

Maya Aguinaldo

Tank Dempsey

Takeo Masaki

Nikolai Belinski

Dr. Edward Richtofen







La révélation du mode Zombies de Black Ops 6 arrive

Revenez ici sur le blog Call of Duty la semaine prochaine et préparez-vous à une avalanche d'informations détaillant le gameplay, les systèmes, les ennemis et les fonctionnalités de Black Ops 7, directement fournies par l'équipe Treyarch Zombies !

Devant sortir au cours du mois de novembre 2025,fait régulièrement parler de lui. Cette fois-ci,, bien que d'autres arriveront un peu plus tard.En effet, via un récent article sur le site officiel de la franchise, qui a notamment été relayé sur Twitter/X,Ainsi, nous en savons désormais un peu plus à propos: « Après une bataille tumultueuse au sommet des tours Janus, les célébrations sont de courte durée, car Grigori Weaver, le Dr. Elizabeth Grey, le major Mackenzie « Mac » Carver et Maya Aguinaldo sont propulsés dans la dimension Dark Aether ». Évidemment, ce périple ne sera pas de tout repos pour l'équipe étant donné qu'une « entité bien plus terrifiante est entrée dans la mêlée ». D'ailleurs, le tout prend très vite l'allure d'un cauchemar éveillé alors que la « force vitale des membres de l'équipe » est aspirée et que des « menaces immédiates » sont réanimées.De ce fait,, à savoir les suivants :Bien qu'Activision ait déjà partagé des détails à ce sujet, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à en savoir encore plus dans très peu de temps :, soit entre le 22 et le 28 septembre 2025.Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés des dernières actualités concernant. Rappelons, d'ailleurs, quesort le 14 novembre 2025 sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.