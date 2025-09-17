Call of Duty: Black Ops 7 dévoile des détails sur le mode Zombies, avant sa grande révélation

Activision a, récemment, partagé de plus amples détails sur le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 7, alors que d'autres informations arrivent bientôt.
Devant sortir au cours du mois de novembre 2025, Call of Duty: Black Ops 7
fait régulièrement parler de lui. Cette fois-ci, Activision a décidé de s'intéresser au mode Zombies de Black Ops 7 et a ainsi révélé de nouveaux détails à ce sujet
, bien que d'autres arriveront un peu plus tard.
Le mode Zombies de Black Ops 7 se dévoile un peu plus
En effet, via un récent article sur le site officiel de la franchise, qui a notamment été relayé sur Twitter/X, Activision a déjà apporté quelques informations concernant le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 7
.
Ainsi, nous en savons désormais un peu plus à propos du scénario du mode Zombies de Black Ops 7
: « Après une bataille tumultueuse au sommet des tours Janus, les célébrations sont de courte durée, car Grigori Weaver, le Dr. Elizabeth Grey, le major Mackenzie « Mac » Carver et Maya Aguinaldo sont propulsés dans la dimension Dark Aether
». Évidemment, ce périple ne sera pas de tout repos pour l'équipe étant donné qu'une « entité bien plus terrifiante est entrée dans la mêlée
». D'ailleurs, le tout prend très vite l'allure d'un cauchemar éveillé alors que la « force vitale des membres de l'équipe
» est aspirée et que des « menaces immédiates
» sont réanimées.
De ce fait, plusieurs personnages, connus ou non des fans de la licence, seront présents dans le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 7
, à savoir les suivants :
- Grigori Weaver.
- Dr. Elizabeth Grey
- Major Mackenzie « Mac » Carver
- Maya Aguinaldo
- Tank Dempsey
- Takeo Masaki
- Nikolai Belinski
- Dr. Edward Richtofen
La révélation du mode Zombies de Black Ops 6 arrive
Bien qu'Activision ait déjà partagé des détails à ce sujet, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à en savoir encore plus dans très peu de temps : la révélation concernant le mode Zombies de Black Ops 7 est prévue pour la semaine prochaine
, soit entre le 22 et le 28 septembre 2025.
Revenez ici sur le blog Call of Duty la semaine prochaine et préparez-vous à une avalanche d'informations détaillant le gameplay, les systèmes, les ennemis et les fonctionnalités de Black Ops 7, directement fournies par l'équipe Treyarch Zombies !
Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés des dernières actualités concernant Call of Duty: Black Ops 7
. Rappelons, d'ailleurs, que Black Ops 7
sort le 14 novembre 2025 sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
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