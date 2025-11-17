Nous vous expliquons, pas à pas, comment désactiver la fonctionnalité cross-play sur Call of Duty: Black Ops 6.
Call of Duty: Black Ops 7
est, comme vous le savez probablement déjà, sorti le ce 14 novembre 2025 sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le nouveau FPS compétitif d'Activision dispose, comme ses aînés, de la fonctionnalité cross-play
. Cependant, il se peut que vous souhaitiez désactiver cette option. Ce qui est tout à fait possible. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous indiquons comment désactiver le cross-play sur Call of Duty: Black Ops 7
.
Comment désactiver le cross-play sur Black Ops 7 ?
Avant tout, rappelons que la fonctionnalité cross-play
permet aux joueurs et aux joueuses de profiter ensemble d'un titre, et ce peu importe la plateforme utilisée. Celle-ci est de plus en plus présente sur les jeux disposant d'une forte dimension multijoueur, et ce, dès leur lancement. Certaines fois, les studios de développement l'ajoutent par la suite.
En ce qui concerne, Call of Duty: Black Ops 7
, il semble, actuellement, impossible de désactiver la fonctionnalité cross-play
sur PC. En effet, nous avons tenté d'effectuer la manipulation sur une version PS5 puis sur une version PC de Black Ops 7
. L'option était seulement disponible sur celle de la dernière console de Sony, et l'est également sur Xbox. Pour rappel, cela était déjà le cas sur les derniers Call of Duty, que ce soit les Modern Warfare ou Black Ops 6.
Il se peut que les équipes en charge du titre décident à l'avenir de permettre aux joueurs et aux joueuses évoluant sur PC de désactiver le cross-play sur Black Ops 7
. Or, rien n'est sûr, pour le moment. Nous vous tiendrons informés et nous mettrons, bien évidemment, cet article à jour, si nécessaire.
Activer/désactiver le cross-play sur Black Ops 7 depuis une version PlayStation
Toutefois, si vous jouez à Call of Duty: Black Ops 7
sur consoles PlayStation et que vous désirez désactiver le cross-play
, voici, sans plus tarder, les étapes à suivre :
- Lancez Call of Duty: Black Ops 7.
- Appuyez sur la touche Options de votre manette, dès que vous êtes dans le menu principal.
- Allez dans Paramètres (icône symbolisant un rouage).
- Sélectionnez « Compte et Réseau ».
- Cliquez sur Cross-Play pour activer ou bien désactiver cette fonctionnalité.
- Avec/Activé : permet de jouer avec les utilisateurs d'autres plateformes.
- Sans/Désactivé : permet de jouer uniquement avec des utilisateurs de la même plateforme.
- À cet endroit, vous avez également la possibilité d'activer/désactiver la communication cross-play.
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