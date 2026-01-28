Black Ops 7/Warzone : La saison 2, quelle est sa date de sortie ?

De nombreux joueurs se demandent quand la saison 2 sera lancée sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. Nous vous partageons la réponse.
Depuis l'arrivée de la saison 1, qui remonte au mois de décembre 2025, sur Call of Duty: Black Ops 7
et le battle royale Warzone
, les joueurs et les joueuses attendent avec grande impatience la prochaine. D'ailleurs, si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que nous vous indiquons quelle est la date de sortie/lancement de la saison 2 sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
.
Date de lancement de la saison 2 sur Black Ops 7 et Warzone
Cette question que se pose une multitude de personnes au sein de la communauté possède, à présent, sa réponse, étant donné qu'Activision et Treyarch ont communiqué à propos de la saison 2 de BO7 et Warzone
, notamment via le compte Twitter/X de la franchise.
Ainsi, la sortie de la saison 2 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone est fixée au 5 février 2026
. À cette date, les joueurs et les joueuses évoluant sur Black Ops 7
et/ou le battle royale Warzone
pourront découvrir une pléthore de nouveautés.
Ce que nous savons à propos de la saison 2 de BO7 et Warzone
À l'heure où nous écrivons ces lignes, Activision et Treyarch n'ont pas encore dévoilé tous les détails concernant le contenu de la saison 2 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
. Toutefois, certaines informations ont déjà été communiquées. De ce fait, en ce qui concerne le mode Zombies de BO7
, l'équipe de développement a déjà précisé que la carte Survie Mars ainsi que les modes Malédiction - Survie et Zone de départ sont au programme. De nouvelles armes, c'est-à-dire la mitraillette Sturmwolf 45 et le fusil de précision Hawker HX, devraient également se rendre disponibles sur toutes les cartes.
Pour ce qui est du multijoueur et du battle royale, il y a de grandes chances que les développeurs aient prévu de nouvelles cartes, de nouvelles armes ainsi que de nouveaux bundles/packs pour la boutique. Cette nouvelle saison marquera également l'arrivée d'un tout nouveau Passe de combat et devrait proposer divers événements. Comme toujours, nous vous tiendrons informés dès que tous les détails au sujet de la saison 2 de BO7 et Warzone
auront été révélés.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
et Warzone
sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
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