Saug loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer la mitraillette Saug sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Call of Duty: Black Ops 6
est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci. La Saug
est plutôt appréciée par les joueurs et les joueuses. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter un build/loadout avec la mitraillette Saug
, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 6
.
Meilleur build/loadout pour la Saug sur Black Ops 6
Pour ce qui est de la Saug
, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur la puissance de feu et la précision, ainsi que légèrement sur le maniement. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout de la Saug sur Black Ops 6
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait ajouter une lunette ou bien opter pour une crosse, si besoin.
Les accessoires pour le build de la Saug sur Black Ops 6
- Bouche → Compensateur
- Canon → Canon renforcé
- Accessoire canon → Poignée avant verticale
- Poignée arrière → Poignée ergonomique ou Poignée express
- Mods de tir → Ressorts de recul ou Tir rapide
Équipements et arme secondaire
Pour parfaire votre loadout avec la mitraillette Saug sur Call of Duty: Black Ops 6
, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus. Cependant, la spécialité de combat Exécuteur convient très bien avec ce build.
- Arme de corps à corps → Couteau
- Pistolet → Celui de votre choix
- Amélioration de combat → Pack d'assaut, Mine-S ou autre
- Tactique → Grenade paralysante, grenade flash ou Stimulant
- Mortel → Grenade à fragmentation ou bombe collante
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout de la Saug sur BO 6
peut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la Saug dans Black Ops 6
. Vous pouvez également retrouver les meilleures armes de BO 6 dans cet article
.
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