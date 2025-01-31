PPSH-41 loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer la mitraillette PPSH-41 sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Call of Duty: Black Ops 6
est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci. La PPSH-41
, qui est disponible depuis le lancement de la saison 2, est plutôt appréciée par les joueurs et les joueuses. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter un build/loadout avec la mitraillette PPSH-41
, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 6
.
Meilleur build/loadout pour la PPSH-41 sur Black Ops 6
Pour ce qui est de la PPSH-41
, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille grandement sur la précision, tout en augmentant la puissance de feu et la mobilité, au détriment d'un petit peu de maniement. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout de la PPSH-41 sur Black Ops 6
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments.
Les accessoires pour le build de la PPSH-41 sur Black Ops 6
- Bouche → Compensateur
- Canon → Canon renforcé
- Accessoire canon → Poignée avant verticale ou Poignée avant de ranger
- Chargeur → Chargeur étendu I
- Crosse → Crosse express ou Crosse d'infiltré
- Si vous optez pour le Joker Combattant artilleur, permettant d'équiper 8 accessoires :
- Lunette → Celle de votre choix
- Mods de tir → Ressorts de recul
- Laser → Laser de ciblage
Équipements et arme secondaire
Pour parfaire votre loadout avec la mitraillette PPSH-41 sur Call of Duty: Black Ops 6
, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. Combattant artilleur n'étant pas forcément nécessaire ici. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.
- Arme de corps à corps → Couteau
- Pistolet → Celui de votre choix (si vous n'avez pas sélectionné le Joker Surarmement)
- Amélioration de combat → Pack d'assaut
- Tactique → Grenade paralysante, grenade flash ou Stimulant
- Mortel → Grenade à fragmentation ou bombe collante
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout de la PPSH-41 sur Black Ops 6
peut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la PPSH-41 dans Black Ops 6
. Vous pouvez également retrouver les meilleures armes de BO 6 dans cet article
.
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