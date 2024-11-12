Model L loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer le fusil d'assaut Model L sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Call of Duty: Black Ops 6
est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci. Le Model L
est plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter un build/loadout avec ce fusil d'assaut
, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 6
.
Meilleur build/loadout pour le Model L sur Black Ops 6
Pour ce qui est du Model L
, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille principalement sur la précision ainsi que la puissance de feu. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout du Model L sur Black Ops 6
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait changer la lunette ou modifier le mods de tir.
Les accessoires pour le build de Model L sur Black Ops 6
- Lunette → Kepler Microflex
- Bouche → Compensateur ou Silencieux
- Canon → Canon long ou Canon rainuré
- Accessoire canon → Poignée avant verticale
- Poignée arrière → Poignée express
- Chargeur → Chargeur étendu I
- Crosse → Crosse de combat ou Crosse lourde
- Mods de tir → Ressort de recul
Équipements et arme secondaire
Pour parfaire votre loadout avec le fusil d'assaut Model L sur Call of Duty: Black Ops 6
, nous vous recommandons d'opter pour le Joker Combattant Artilleur, afin d'équiper 3 accessoires supplémentaires sur ladite arme. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.
- Arme de corps à corps → Couteau
- Amélioration de combat → Pack d'assaut
- Tactique → Grenade paralysante, grenade flash ou Stimulant
- Mortel → Grenade à fragmentation ou bombe collante
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout du Model L sur Black Ops 6
peut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions du Model L dans Black Ops 6
. Vous pouvez également retrouver les meilleures armes de BO 6 dans cet article
.
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