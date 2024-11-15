Krig C loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer le fusil d'assaut Krig C dans Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Call of Duty: Black Ops 6
est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci. La Krig C
, qui est l'une des premières armes a avoir intégré le jeu après la sortie, va très vite trouver son public. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter un build/loadout avec ce fusil d'assaut
, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 6
.
Meilleur build/loadout pour la Krig C sur Black Ops 6
Pour ce qui est de la Krig C
, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur la maniabilité et la puissance de feu. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout de la Krig C sur Black Ops 6
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait changer la lunette ou opter pour un chargeur à la place de l'accessoire de bouche. Dans notre cas, nous préférons jouer avec une lunette, mais ce n'est peut-être pas valable pour vous.
Les accessoires pour le build de la Krig C sur Black Ops 6
- Lunette → Kepler Microflex ou celui que vous préférez
- Bouche → Compensateur
- Canon → Canon Long
- Accessoire canon → Poignée avant de précision
- Poignée arrière → Poignée ergonomique
Équipements et arme secondaire
Pour parfaire votre loadout avec le fusil d'assaut Krig C sur Call of Duty: Black Ops 6
, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.
- Arme de corps à corps → Couteau
- Amélioration de combat → Pack d'assaut
- Tactique → Grenade paralysante, grenade flash ou Stimulant
- Mortel → Grenade à fragmentation ou bombe collante
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout de la Krig C sur Black Ops 6
peut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la Krig C dans Black Ops 6
. Vous pouvez également retrouver les meilleures armes de BO 6 dans cet article
.
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