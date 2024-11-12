Kompakt 92 loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer la mitraillette Kompakt 92 sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Call of Duty: Black Ops 6
est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci. La Kompakt 92
est assez intéressante. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter un build/loadout avec cette mitraillette
, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 6
.
Meilleur build/loadout pour la Kompakt 92 sur Black Ops 6
Pour ce qui est de la Kompakt 92
, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille davantage sur la puissance de feu et la mobilité, et ce, au détriment du maniement. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout de la Kompakt 92 sur Black Ops 6
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait ajouter une lunette ou opter pour une autre poignée arrière.
Les accessoires pour le build de la Kompakt 92 sur Black Ops 6
- Canon → Canon avec silencieux intégré
- Accessoire canon → Poignée avant de ranger ou Poignée avant verticale
- Chargeur → Chargeur étendu I ou Chargeur étendu II
- Crosse → Pas de crosse
- ou Poignée arrière → Poignée express
- Mods de tir → Ressorts de recul
Équipements et arme secondaire
Pour parfaire votre loadout avec la mitraillette Kompakt 92 sur Call of Duty: Black Ops 6
, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus. Néanmoins, la spécialité de combat Exécuteur semble intéressante pour ce build.
- Arme de corps à corps → Couteau
- Amélioration de combat → Pack d'assaut ou autre
- Tactique → Grenade paralysante, grenade flash ou Stimulant
- Mortel → Grenade à fragmentation ou bombe collante
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout de la Kompakt 92 sur Black Ops 6
peut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la Kompakt 92 dans Black Ops 6
. Vous pouvez également retrouver les meilleures armes de BO 6 dans cet article
.
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