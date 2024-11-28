Jackal PDW loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer la mitraillette Jackal PDW sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Call of Duty: Black Ops 6
est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci. La Jackal PDW
est plutôt appréciée par les joueurs et les joueuses. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter un build/loadout avec cette mitraillette Jackal PDW
, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 6
.
Meilleur build/loadout pour la Jackal PDW sur Black Ops 6
Pour ce qui est de la Jackal PDW
, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur la puissance de feu, mais surtout sur la mobilité et le maniement. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout de la Jackal PDW sur Black Ops 6
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments.
Les accessoires pour le build de la Jackal PDW sur Black Ops 6
- Canon → Canon long
- Accessoire sous canon → Poignée avant de ranger
- Poignée arrière → Poignée ergonomique
- Chargeur → Chargeur étendu I
- Crosse → Crosse équilibrée
- Si vous avez le Joker permettant d'avoir 8 accessoires :
- Lunette → Kepler Microflex, ou celle de votre choix
- Bouche → Compensateur porté ou silencieux
- Mods de tir → Ressorts de recul
Équipements et arme secondaire
Pour parfaire votre loadout avec la mitraillette Jackal PDW sur Call of Duty: Black Ops 6
, nous vous recommandons d'équiper le Joker Combattant Artilleur, afin de placer 3 accessoires supplémentaires sur ladite arme. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus. Ninja est intéressant pour tous les cas de figure, selon nous.
- Arme de corps à corps → Couteau
- Amélioration de combat → Pack d'assaut
- Tactique → Grenade paralysante, grenade flash ou Stimulant
- Mortel → Grenade à fragmentation ou bombe collante
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout de la Jackal PDW sur Black Ops 6
peut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la Jackal PDW dans Black Ops 6
. Vous pouvez également retrouver les meilleures armes de BO 6 dans cet article
.
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