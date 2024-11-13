GPR 91 loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer le fusil d'assaut GPR 91 sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Call of Duty: Black Ops 6
est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci. Le GPR 91
est assez intéressant. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter un build/loadout avec ce fusil d'assaut
, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 6
.
Meilleur build/loadout pour le GPR 91 sur Black Ops 6
Pour ce qui est du GPR 91
, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur la puissance de feu, la précision ainsi que la mobilité. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout du GPR 91 sur Black Ops 6
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments.
Les accessoires pour le build du GPR 91 sur Black Ops 6
- Lunette → Celle de votre choix
- Bouche → Compensateur ou Compensateur porté
- Canon → Canon renforcé
- Accessoire canon → Poignée avant verticale
- Chargeur → Chargeur étendu I
- Poignée arrière → Poignée express
- Crosse → Crosse lourde ou Crosse équilibrée
- Mods de tir → Ressorts de recul
Équipements et arme secondaire
Pour parfaire votre loadout avec le fusil d'assaut GPR 91 sur Call of Duty: Black Ops 6
, nous vous recommandons d'équiper le Joker Combattant Artilleur, pour bénéficier de trois accessoires supplémentaires. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.
- Arme de corps à corps → Couteau
- Pistolet → Celui de votre choix
- Amélioration de combat → Pack d'assaut, Mine-S ou autre
- Tactique → Grenade paralysante, Grenade flash ou Stimulant
- Mortel → Grenade à fragmentation ou Bombe collante
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout du GPR 91 sur Black Ops 6
peut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions du GPR 91 dans Black Ops 6
. Vous pouvez également retrouver les meilleures armes de BO 6 dans cet article
.
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