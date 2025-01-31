Feng 82 loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer la mitrailleuse Feng 82 sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Call of Duty: Black Ops 6
est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci. La Feng 82
, qui a débarqué au lancement de la saison 2, est plutôt intéressante. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter un build/loadout avec la mitrailleuse Feng 82
, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 6
.
Meilleur build/loadout pour la Feng 82 sur Black Ops 6
Pour ce qui est de la Feng 82
, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur la puissance de feu, la précision et la mobilité. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout de la Feng 82 sur Black Ops 6
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait changer la lunette ou opter pour un autre chargeur.
Les accessoires pour le build de la Feng 82 sur Black Ops 6
- Lunette → Primastech Reflex
- Bouche → Compensateur
- Canon → Canon renforcé
- Accessoire canon → Poignée avant verticale
- Poignée arrière → Poignée express
- Si Joker Combattant artilleur, permettant d'avoir 8 accessoires, est équipé :
- Chargeur → Chargeur étendu I
- Crosse → Crosse équilibrée
- Mods de tir → Ressorts de recul ou Tir rapide
Équipements et arme secondaire
Pour parfaire votre loadout avec la mitrailleuse Feng 82 sur Call of Duty: Black Ops 6
, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. Cependant, le Joker Combattant artilleur peut également être intéressant ici. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.
- Arme de corps à corps → Couteau
- Pistolet → Celui de votre choix (si vous n'équipez pas le Joker Surarmement)
- Amélioration de combat → Pack d'assaut
- Tactique → Grenade paralysante, grenade flash ou Stimulant
- Mortel → Grenade à fragmentation ou bombe collante
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout de la Feng 82 sur Black Ops 6
peut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de la Feng 82 dans Black Ops 6
. Vous pouvez également retrouver les meilleures armes de BO 6 dans cet article
.
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