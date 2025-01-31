Cypher 091 loadout Black Ops 6 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer le fusil d'assaut Cypher 091 sur Call of Duty: Black Ops 6, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
Call of Duty: Black Ops 6
est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci. Le Cypher 091
, qui est arrivé avec la saison 2, est plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter un build/loadout avec le fusil d'assaut Cypher 091
, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 6
.
Meilleur build/loadout pour le Cypher 091 sur Black Ops 6
Pour ce qui est du Cypher 091
, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille surtout sur la puissance de feu et la précision, ainsi que légèrement sur la mobilité et le maniement. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout du Cypher 091 sur Black Ops 6
que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait opter pour un chargeur plus important ou bien changer le mods de tir.
Les accessoires pour le build du Cypher 091 sur Black Ops 6
- Bouche → Compensateur ou Compensateur porté
- Canon → Canon long ou Canon renforcé
- Accessoire canon → Poignée avant verticale
- Chargeur → Chargeur étendu I
- Poignée arrière → Poignée express
- Si vous optez pour le Joker Combattant artilleur pour avoir 8 accessoires :
- Lunette → Celle de votre choix
- Mods de tir → Ressorts de recul
- Crosse → Crosse légère ou Crosse équilibrée
Équipements et arme secondaire
Pour parfaire votre loadout avec le fusil d'assaut Cypher 091 sur Call of Duty: Black Ops 6
, nous vous recommandons d'équiper le Joker Combattant artilleur, afin de mettre 8 accessoires sur votre arme. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.
- Arme de corps à corps → Couteau
- Pistolet → Celui de votre choix
- Amélioration de combat → Pack d'assaut
- Tactique → Grenade paralysante, grenade flash ou Stimulant
- Mortel → Grenade à fragmentation ou bombe collante
Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout du Cypher 091 sur Black Ops 6
peut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions du Cypher 091 dans Black Ops 6
. Vous pouvez également retrouver les meilleures armes de BO 6 dans cet article
.
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