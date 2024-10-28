CoD: Black Ops 6 est-il jouable en écran scindé (split screen) sur consoles et PC ?

De nombreux joueurs se demandent s'il est possible de jouer à Call of Duty: Black Ops 6 en écran scindé aussi appelé split screen, afin de lancer une partie sur la même console ou le même PC à plusieurs.
Une multitude de jeux proposent la fonctionnalité de l'écran scindé, aussi appelé écran partagé ou split screen, permettant, comme l'indique le nom, de jouer à plusieurs, de deux à quatre utilisateurs, sur la même console ou le même ordinateur. La licence LEGO, par exemple, laisse la possibilité à ses joueurs d'évoluer à plusieurs, pour coopérer plus facilement et avancer plus vite dans l'histoire. Call of Duty: Black Ops 6, qui est un FPS compétitif, peut prétendre à cette fonctionnalité, mais qu'en est-il réellement ?
Peut-on jouer en écran scindé/split screen sur Call of Duty: Black Ops 6 ?
Sur PlayStation 5 et Xbox Series
Sans surprise, sur consoles de dernière génération, que ce soit la PS5 ou la Xbox Series, vous allez pouvoir jouer en écran scindé à Black Ops 6, sans aucun problème. Pour cela, il suffit de connecter une deuxième manette tout en sélectionnant un compte utilisateur, une fois le jeu lancé. L'écran se divisera en autant de manettes et de comptes connectés.
Information importante néanmoins, tous les utilisateurs doivent avoir un compte PS Plus ou Xbox Live actif, auquel cas vous ne pourrez pas jouer en multijoueur en écran scindé.
Sur PS4 et Xbox One
Malheureusement, contrairement à l'an dernier avec MW 3, l'ancienne génération de console ne prend pas en compte l'écran scindé pour BO 6. Il sera donc impossible de jouer en split screen sur ces plateformes. Activision justifie ce choix pour garantir de bonnes performances aux joueurs. Avec l'écran partagé, les FPS auraient probablement été plus faibles.
Sur PC
C'est ici que les choses se corsent, étant donné qu'il ne semble pas que la fonctionnalité de l'écran scindé soit disponible sur PC pour Black Ops 6. Cela était, déjà, le cas pour les derniers épisodes, et Activision ne l'a pas implanté. Il faut dire qu'il est plus difficile de rendre l'écran scindé disponible sur PC, étant donné que les écrans sont, d'une part, plus petits pour la majorité, et que d'autre part, la gestion des comptes et profil n'est pas la même. Si jamais la fonctionnalité arrive, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article, et vous détailler la méthode pour y parvenir. Mais il semble peut probable que cela voit le jour.
Si vous souhaitez jouer à plusieurs sur la même machine, il faudra donc opter pour une console PS5 ou Xbox Series, étant donné que seul ce support permet de jouer à écran scindé à Black Ops 6. Notez néanmoins que Call of Duty: Black Ops 6 est doté du cross-play. Cela veut dire que vous allez pouvoir jouer avec vos amis, quelle que soit leur plateforme sans être bloqué.
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