Call of Duty: Black Ops 6 est-il cross-play et cross-progression ?

Si vous vous demandez si Call of Duty: Black Ops 6 propose bien du cross-play et dispose de la fonctionnalité cross-progression, sachez que nous vous partageons la réponse.

Call of Duty: Black Ops 6 est-il cross-play ?







Call of Duty: Black Ops 6 est-il cross-progression ?

Xbox Édition Cross-Gen → 28,89 € au lieu de 80 €, soit 64 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 75,99 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



En plus de sa campagne,propose plusieurs modes de jeu, notamment le multijoueur et Zombies. De nombreux joueurs et joueuses comptent bien découvrir ce nouvel opus de la franchise Call of Duty et parcourir ses différents modes, en solo ou avec des amis. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent, tout naturellement,. Deux questions qui trouvent leur réponse dans ce qui suit.Avant tout, rappelons que la fonctionnalitépermet aux joueurs de profiter ensemble d'un jeu, et ce peu importe la plateforme utilisée. Celle-ci est, très souvent, disponible dès le lancement d'un titre ou est, d'autres fois, intégrée peu de temps après la sortie dudit soft. Cette fonctionnalité devient de plus en plus présente sur les jeux disposant d'un aspect multijoueur. Pour vous donner quelques exemples de titres, nous pouvons citer Fortnite ou encore Rocket League.Mais qu'en est-il de? La communauté sera certainement ravie d'apprendre que, comme tous les jeux de la licence depuis plusieurs années maintenant. La fonctionnalité sera, d'ailleurs, présente dès le lancement du soft. Ce qui signifie que les joueurs et les joueuses étant sur PC peuvent jouer avec celles et ceux évoluant sur consoles Xbox ou bien PlayStation. Et inversement. Remarquons, tout de même, que pour profiter du, il convient de posséder un compte Activision.En ce qui concerne. La présence de cette fonctionnalité permettra aux joueurs et aux joueuses de récupérer leur progression sur n'importe quel support. Or, là encore, il faut avoir un compte Activision pour en bénéficier et utiliser le même sur chacune des plateformes de votre choix.À ce propos, l'équipe en charge du titre écrit dans un article sur le site Activision Support : « [...] Puisque votre progression dans le jeu Call of Duty: Black Ops 6 est stockée dans votre compte Activision, vous avez également la possibilité de poursuivre votre progression en ligne si vous choisissez de jouer sur une autre plateforme que vous avez liée à votre compte [...] ».En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :