Call of Duty : Une mise à jour devrait grandement alléger le poids de l'application

Le poids total de l'application Call of Duty devrait, prochainement, être drastiquement réduit, à en croire cette récente rumeur.
Comme vous le savez probablement déjà, l'application Call of Duty (ou Call of Duty HQ) est un launcher, dans lequel plusieurs jeux Call of Duty sont répertoriés. Or, depuis son lancement, de nombreux joueurs et joueuses se plaignent de son poids, qui dépasse les 100 Go sur certaines plateformes. Toutefois, il semblerait qu'Activision ait prévu d'y remédier : une récente rumeur laisse entendre que le poids de Call of Duty va être réduit, dans peu de temps
.
Bientôt un allégement du poids de l'application Call of Duty ?
Selon des informations dévoilées par le compte Twitter/X PlayStation Game Size, qui est assez connu et plutôt fiable, l'application Call of Duty va bientôt réduire son poids, et ce, de façon conséquente, sur PS5
. PlayStation Game Size précise que le launcher pourrait, dès lors, ne peser plus que 25 Go, à la place de 126 Go, sur la dernière console de Sony/PlayStation
. D'après les détails partagés, ce potentiel allégement du poids de Call of Duty devrait prendre effet avec la prochaine mise à jour majeure
, qui pourrait supposément arriver avec la Saison 5 Rechargée.
PlayStation Game Size indique que cela concernera également les joueurs et les joueuses évoluant sur PS4 puisque Call of Duty devrait passer de 81 Go à 62 Go
. Néanmoins, à l'heure actuelle, Activision n'a pas communiqué officiellement à ce sujet. De ce fait, ces informations sont à prendre avec des grosses pincettes, pour le moment. Si cette réduction voit bien le jour sur consoles PlayStation, il est fort probable que cela sera également le cas sur les versions Xbox et PC de l'application Call of Duty.
Des ajustements qui pourraient grandement faire plaisir aux joueurs
Si la réduction du poids de l'application Call of Duty devient chose réelle, nul doute que de nombreux joueurs et joueuses seront contents de ces ajustements
, tant installer les derniers opus Call of Duty et le battle royale d'Activision, Warzone, prend énormément de place sur l'espace de stockage d'une console ou d'un PC. Dans tous les cas, rien n'est encore sûr pour le moment, mais nous vous tiendrons informés.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6 est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale, Warzone, est à retrouver sur les mêmes plateformes et est free-to-play, soit gratuit.
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