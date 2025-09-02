Call of Duty : Une mise à jour devrait grandement alléger le poids de l'application

Le poids total de l'application Call of Duty devrait, prochainement, être drastiquement réduit, à en croire cette récente rumeur.

Bientôt un allégement du poids de l'application Call of Duty ?

🚨 Call of Duty® Update 01.080.000 Added to Database.



PS5 :



01.078.000 : 126.224 GB

01.080.000 : 25.377 GB



PS4 :



01.78 : 81 GB

01.80 : 62 GB



+ Update 01.009.000 for BO6 Campaign Packs and 01.017.000 for Warzone #CallofDuty pic.twitter.com/tdytkZ7SJl — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) August 29, 2025

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Des ajustements qui pourraient grandement faire plaisir aux joueurs

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Comme vous le savez probablement déjà, l'application Call of Duty (ou Call of Duty HQ) est un launcher, dans lequel plusieurs jeux Call of Duty sont répertoriés. Or, depuis son lancement, de nombreux joueurs et joueuses se plaignent de son poids, qui dépasse les 100 Go sur certaines plateformes. Toutefois,Selon des informations dévoilées par le compte Twitter/X PlayStation Game Size, qui est assez connu et plutôt fiable,. PlayStation Game Size précise que. D'après les détails partagés,, qui pourrait supposément arriver avec la Saison 5 Rechargée.. Néanmoins, à l'heure actuelle, Activision n'a pas communiqué officiellement à ce sujet. De ce fait, ces informations sont à prendre avec des grosses pincettes, pour le moment. Si cette réduction voit bien le jour sur consoles PlayStation, il est fort probable que cela sera également le cas sur les versions Xbox et PC de l'application Call of Duty., tant installer les derniers opus Call of Duty et le battle royale d'Activision, Warzone, prend énormément de place sur l'espace de stockage d'une console ou d'un PC. Dans tous les cas, rien n'est encore sûr pour le moment, mais nous vous tiendrons informés.Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6 est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale, Warzone, est à retrouver sur les mêmes plateformes et est free-to-play, soit gratuit.