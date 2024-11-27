Call of Duty : Les opus de 2026 et 2027 font déjà parler d'eux

Certaines rumeurs à propos des jeux Call of Duty de 2026 et de 2027 circulent déjà sur la Toile.
Comme vous le savez probablement déjà, la licence Call of Duty se dote d'un nouvel opus, tous les ans environ. Alors que les joueurs et les joueuses viennent d'accueillir Black Ops 6
, qui est arrivé à la fin du mois d'octobre 2024, les prochains titres Call of Duty sont déjà au cœur de l'actualité vidéoludique
.
De nouvelles rumeurs sur les jeux Call of Duty de 2026 et 2027
En effet, l'utilisateur Twitter/X TheGhostOfHope a récemment partagé quelques détails concernant les jeux Call à Duty à venir en 2026 et 2027
. Selon lui, Sledgehammer Games serait aux commandes du titre Call of Duty de 2027 tandis qu'Infinity Ward se chargerait de celui de 2026
.
En outre, TheGhostHope indique que l'opus Call of Duty de 2026 est « vraisemblablement MW4
[Modern Warfare 4] ». En revanche, en ce qui concerne celui de 2027, l'internaute n'a que très peu d'informations : « COD2027 n'est actuellement pas un jeu Modern Warfare de l'année 2 comme MWIII
[Modern Warfare 3]. On ne sait pas encore s'il s'agit potentiellement d'Advanced Warfare 2 ou de quelque chose de nouveau
».
Toutefois, à l'heure où nous écrivons ces lignes, il ne s'agit que de rumeurs. Ces informations sont donc à prendre avec de grosses pincettes, d'autant plus qu'Activision n'a pas communiqué officiellement à ce sujet.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6
est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Le titre est également dans le catalogue du Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
- Xbox
- Édition Cross-Gen → 26,89 € au lieu de 80 €, soit 66 % de réduction.
- Édition Coffre d'armes → 75,99 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.
- PS4 & PS5
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
commentaire (0)