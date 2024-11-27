Call of Duty : Les opus de 2026 et 2027 font déjà parler d'eux

Certaines rumeurs à propos des jeux Call of Duty de 2026 et de 2027 circulent déjà sur la Toile.

De nouvelles rumeurs sur les jeux Call of Duty de 2026 et 2027

What I am hearing about Sledgehammer Games future with Call of Duty:



Sledgehammer Games are currently slated to lead their own Call Of Duty in 2027. This comes after Infinity Ward's game in 2026 which is presumably MW4.



COD2027 is currently NOT a Year 2 Modern Warfare game… pic.twitter.com/xR3UYwsjfm — Hope (@TheGhostOfHope) November 24, 2024

Xbox Édition Cross-Gen → 26,89 € au lieu de 80 €, soit 66 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 75,99 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, la licence Call of Duty se dote d'un nouvel opus, tous les ans environ. Alors que les joueurs et les joueuses viennent d'accueillir, qui est arrivé à la fin du mois d'octobre 2024,En effet,. Selon lui,En outre, TheGhostHope indique que l'opus Call of Duty de 2026 est « vraisemblablement MW4 [Modern Warfare 4] ». En revanche, en ce qui concerne celui de 2027, l'internaute n'a que très peu d'informations : « COD2027 n'est actuellement pas un jeu Modern Warfare de l'année 2 comme MWIII [Modern Warfare 3]. On ne sait pas encore s'il s'agit potentiellement d'Advanced Warfare 2 ou de quelque chose de nouveau ».Toutefois, à l'heure où nous écrivons ces lignes, il ne s'agit que de rumeurs. Ces informations sont donc à prendre avec de grosses pincettes, d'autant plus qu'Activision n'a pas communiqué officiellement à ce sujet.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Le titre est également dans le catalogue du Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :