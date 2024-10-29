Call of Duty: Black Ops 6 Zombies : Peut-on s'exfiltrer ?

De nombreux joueurs et joueuses se demandent s'il est possible de s'exfiltrer durant une partie dans le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6.
En plus de sa campagne et de son multijoueur, Call of Duty: Black Ops 6
dispose d'un mode Zombies, qui recèle de nombreux secrets à dénicher et qui fonctionne par manches. Plus les joueurs et les joueuses progressent dans les manches, plus les zombies deviennent de plus en plus nombreux et forts. À un moment donné, la situation peut, ainsi, devenir réellement difficile. Du coup, la communauté se demande si le mode Zombies de Black Ops 6 permet de s'exfiltrer au cours d'une partie
.
Peut-on s'exfiltrer dans une partie du mode Zombies de Black Ops 6 ?
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est oui : il est tout à fait possible de s'exfiltrer au cours d'une partie dans le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6
. Cette fonctionnalité, qui était présente sur Call of Duty: Cold War, fait donc son grand retour sur le tout nouvel opus de la franchise, pour le plus grand bonheur des joueurs et des joueuses. Cette information a notamment été dévoilée par les développeurs de Black Ops 6
via un article, à retrouver sur le site officiel de la franchise :
Il arrive toujours un moment où même le plus endurci des joueurs stratégiques du mode Zombies doit parvenir à s'extirper des hordes incessantes. Pour s'extraire de Terminus, vous pouvez faire appel à Raptor-1, que vous devrez atteindre avant de vous faire submerger. Une fois les alentours nettoyés, vous vivrez pour une partie de plus.
Ou vous pourrez continuer d'explorer l'île en affrontant des êtres morbides toujours plus violents, jusqu'à succomber sous leur nombre. Dans tous les cas, votre record personnel est enregistré, donc vous savez que vous vous dépassez.
Comment s'exfilter au cours d'une partie sur le mode Zombies de Black Ops 6 ?
Lors d'une partie sur le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6
, sachez que la fonctionnalité permettant de s'exfiltrer
n'est pas disponible dès les premières minutes de jeu. En effet, il est possible de s'exfiltrer après avoir terminé la manche 10
. Cette option vous sera, de nouveau, proposée toutes les 5 manches, par la suite.
Quand l'exfiltration
sera disponible, durant votre partie sur le mode Zombies de Black Ops 6
, vous verrez une icône représentant une radio sur votre écran (comme sur l'image ci-dessous). Si vous désirez vous exfiltrer, vous devez donc rejoindre l'emplacement de l'exfiltration et surtout éliminer tous les ennemis présents dans la zone
, et ce, dans le temps imparti, afin que le Raptor-1 puisse se poser et vous récupérer, ainsi que toute votre équipe.
Si vous jouez au mode Zombies de Black Ops 6
, sachez, en outre, que vous pouvez activer/désactiver le mode Arachnophobie
, pour modifier l'apparence des Vermines, qui ressemblent à des araignées.
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