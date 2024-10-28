Call of Duty: Black Ops 6 : Mode arachnophobie, comment l'activer/désactiver ?

Nous vous indiquons, pas à pas, comment activer/désactiver le mode arachnophobie pour le Zombies de Call of Duty: Black Ops 6.
Dans le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6
, les joueurs et les joueuses doivent survivre le plus longtemps possible et éliminer des vagues de zombies. Plusieurs types d'ennemis sont ainsi présents, dont ceux appelés « Vermines », qui ressemblent à des araignées. Fort heureusement, Activision a pensé à tous ceux qui ont peur de ces insectes et leur propose ainsi une option à activer/désactiver, soit le mode arachnophobie
.
Dans ce qui suit, nous vous expliquons comment activer/désactiver le mode arachnophobie sur Call of Duty: Black Ops 6
, afin que vous puissiez profiter de l'expérience Zombies sans crainte.
Comment activer/désactiver le mode arachnophobie sur Call of Duty: Black Ops 6 ?
Activer/désactiver le mode arachnophobie sur Call of Duty: Black Ops 6
, notamment pour son Zombies, est relativement facile. D'ailleurs, la manipulation, qui pourrait vous permettre d'être plus à l'aise durant vos parties sur le mode Zombies, ne devrait vous prendre qu'une petite poignée de secondes. Mais, sans plus tarder, voici la marche à suivre pour activer/désactiver le mode arachnophobie sur Black Ops 6
:
- Lancez Call of Duty: Black Ops 6.
- Une fois dans le menu principal, allez dans le mode Zombies.
- Avant de démarrer une partie, ouvrez les Paramètres.
- Il s'agit de l'icône représentant un rouage, en haut à droite de votre écran.
- Sélectionnez « Graphismes ».
- Allez dans l'onglet « Vue ».
- Dans « Solutions d'accessibilité », vous verrez la mention « Mode Arachnophobie ».
- Il vous suffit de cliquer dessus pour activer ou bien désactiver le mode arachnophobie de Black Ops 6.
- En activant cette option, les Vermines ne disposeront plus de leurs pattes (comme sur l'image ci-dessous), ce qui est nettement moins dérangeant pour toutes celles et ceux qui souffrent d'arachnophobie.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6
, qui est sorti le 25 octobre 2024, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et dans le Game Pass.
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