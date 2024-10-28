Call of Duty: Black Ops 6 : Mode arachnophobie, comment l'activer/désactiver ?

Nous vous indiquons, pas à pas, comment activer/désactiver le mode arachnophobie pour le Zombies de Call of Duty: Black Ops 6.

Comment activer/désactiver le mode arachnophobie sur Call of Duty: Black Ops 6 ?

Lancez Call of Duty: Black Ops 6.

Une fois dans le menu principal, allez dans le mode Zombies.

Avant de démarrer une partie, ouvrez les Paramètres. Il s'agit de l'icône représentant un rouage, en haut à droite de votre écran.

Sélectionnez « Graphismes ».

Allez dans l'onglet « Vue ».

Dans « Solutions d'accessibilité », vous verrez la mention « Mode Arachnophobie ».

Il vous suffit de cliquer dessus pour activer ou bien désactiver le mode arachnophobie de Black Ops 6 . En activant cette option, les Vermines ne disposeront plus de leurs pattes (comme sur l'image ci-dessous), ce qui est nettement moins dérangeant pour toutes celles et ceux qui souffrent d'arachnophobie.

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Dans le mode Zombies de, les joueurs et les joueuses doivent survivre le plus longtemps possible et éliminer des vagues de zombies. Plusieurs types d'ennemis sont ainsi présents, dont ceux appelés « Vermines », qui ressemblent à des araignées. Fort heureusement, Activision a pensé à tous ceux qui ont peur de ces insectes et leur propose ainsi une option à activer/désactiver, soitDans ce qui suit, nous vous expliquons, afin que vous puissiez profiter de l'expérience Zombies sans crainte., notamment pour son Zombies, est relativement facile. D'ailleurs, la manipulation, qui pourrait vous permettre d'être plus à l'aise durant vos parties sur le mode Zombies, ne devrait vous prendre qu'une petite poignée de secondes. Mais, sans plus tarder, voici la marche à suivre pourRappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 25 octobre 2024, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et dans le Game Pass.