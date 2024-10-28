Call of Duty: Black Ops 6 : Mode arachnophobie, comment l'activer/désactiver ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 octobre 2024 à 15h02
Nous vous indiquons, pas à pas, comment activer/désactiver le mode arachnophobie pour le Zombies de Call of Duty: Black Ops 6.
Call of Duty: Black Ops 6 : Mode arachnophobie, comment l'activer/désactiver ?
Dans le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6, les joueurs et les joueuses doivent survivre le plus longtemps possible et éliminer des vagues de zombies. Plusieurs types d'ennemis sont ainsi présents, dont ceux appelés « Vermines », qui ressemblent à des araignées. Fort heureusement, Activision a pensé à tous ceux qui ont peur de ces insectes et leur propose ainsi une option à activer/désactiver, soit le mode arachnophobie

Dans ce qui suit, nous vous expliquons comment activer/désactiver le mode arachnophobie sur Call of Duty: Black Ops 6, afin que vous puissiez profiter de l'expérience Zombies sans crainte.

Comment activer/désactiver le mode arachnophobie sur Call of Duty: Black Ops 6 ?

Activer/désactiver le mode arachnophobie sur Call of Duty: Black Ops 6, notamment pour son Zombies, est relativement facile. D'ailleurs, la manipulation, qui pourrait vous permettre d'être plus à l'aise durant vos parties sur le mode Zombies, ne devrait vous prendre qu'une petite poignée de secondes. Mais, sans plus tarder, voici la marche à suivre pour activer/désactiver le mode arachnophobie sur Black Ops 6 :
  • Lancez Call of Duty: Black Ops 6.
  • Une fois dans le menu principal, allez dans le mode Zombies.
  • Avant de démarrer une partie, ouvrez les Paramètres.
    • Il s'agit de l'icône représentant un rouage, en haut à droite de votre écran.
  • Sélectionnez « Graphismes ».
  • Allez dans l'onglet « Vue ».
  • Dans « Solutions d'accessibilité », vous verrez la mention « Mode Arachnophobie ».
  • Il vous suffit de cliquer dessus pour activer ou bien désactiver le mode arachnophobie de Black Ops 6.
    • En activant cette option, les Vermines ne disposeront plus de leurs pattes (comme sur l'image ci-dessous), ce qui est nettement moins dérangeant pour toutes celles et ceux qui souffrent d'arachnophobie.
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Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6, qui est sorti le 25 octobre 2024, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et dans le Game Pass.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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