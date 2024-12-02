Call of Duty: Black Ops 6 : Une collaboration avec Squid Game est prévue

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 décembre 2024 à 16h54
Activision a, récemment, annoncé qu'un crossover entre Call of Duty et Squid Game va prochainement voir le jour.
Call of Duty: Black Ops 6 : Une collaboration avec Squid Game est prévue
Depuis de nombreux mois maintenant, les titres Call of Duty se dotent régulièrement de crossovers avec des productions cinématographiques ou bien vidéoludiques. Call of Duty: Black Ops 6 ne fait pas exception à la règle et s'offrira bientôt une collaboration avec la série télévisée de Netflix Squid Game.

Un crossover Call of Duty x Squid Game en approche

Par le biais d'une publication sur le compte Twitter/X Call of Duty, Activision a, effectivement, annoncé qu'une collaboration entre Call of Duty et Squid Game est prévue. Celle-ci est programmée pour le mois de janvier 2025, soit après la diffusion de la saison 2 de Squid Game sur Netflix. Cette annonce est accompagnée d'une très courte vidéo, dans laquelle nous voyons un Opérateur ramasser un papier, disposant de trois symboles au dos : un rond, un triangle et un carré.
À l'heure actuelle, les équipes en charge du jeu n'ont pas partagé de date de sortie précise ni d'informations concernant le crossover Call of Duty x Squid Game. Nul doute que celui-ci apportera plusieurs nouveautés, dont, très probablement, des skins ou même un événement. Nous devrions en savoir plus à ce sujet dans les prochaines semaines. Et, bien évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations concernant la collaboration entre Call of Duty et Squid Game auront été dévoilées.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Vous pouvez retrouver les meilleures armes de BO 6 dans cet article. Si vous souhaitez acheter Black Ops 6 tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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