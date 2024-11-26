Call of Duty: Black Ops 6 : Un week-end Double XP en approche

Treyarch a, récemment, annoncé qu'un week-end Double XP va prochainement débuter sur Call of Duty: Black Ops 6.

Un premier week-end Double XP arrive sur Black Ops 6

Thanks for the support, everyone! How about an early 2XP Weekend to celebrate, starting Wednesday?



Oh... and Prop Hunt, Stakeout 24/7, and Hardcore Stakeout 24/7 starting Wednesday, too? 🫡 https://t.co/p9CxHxFHdm — Treyarch (@Treyarch) November 25, 2024

Xbox Édition Cross-Gen → 26,89 € au lieu de 80 €, soit 66 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 75,99 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



Depuis la sortie de, les joueurs et les joueuses attendent avec impatience le lancement d', afin de monter leur niveau et leurs armes mais aussi de progresser plus rapidement dans le Passe de combat de la saison 1. Un souhait qui va bientôt être exaucé.En effet, en réponse à une publication du compte Twitter/X Call of Duty, au sujet du succès de ce nouvel opus,. Comme toujours, cela permettra aux joueurs et aux joueuses de progresser plus rapidement surÀ l'heure où nous écrivons ces lignes, ledit studio de développement et Activision n'ont pas précisé si ce Double XP concerne le niveau de joueur, les armes et/ou le Passe de combat. De plus, les équipes n'ont pas dévoilé la date de fin de ce premier, mais celui-ci devrait théoriquement se terminer aux alentours du lundi 2 décembre. Évidemment, dès que nous posséderons de plus amples informations à ce sujet, nous vous tiendrons informés et nous mettrons à jour cet article.Treyarch a également profité de cette publication pour annoncer que les modes Prop Hunt, Stakeout 24/7 et Hardcore Stakeout 24/7 arriveront le mercredi 27 novembre 2024 sur. Ces nouveautés et ce week-end Double XP sont une manière pour les équipes de remercier la communauté, qui a fait dele meilleur démarrage pour la franchise.Rappelons, pour conclure, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC (via la plateforme de Valve, Steam, et Battle.net). Le FPS d'Activision figure également dans le Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :