Call of Duty: Black Ops 6 : Un week-end Double XP en approche

Treyarch a, récemment, annoncé qu'un week-end Double XP va prochainement débuter sur Call of Duty: Black Ops 6.
Depuis la sortie de Call of Duty: Black Ops 6
, les joueurs et les joueuses attendent avec impatience le lancement d'un premier week-end Double XP
, afin de monter leur niveau et leurs armes mais aussi de progresser plus rapidement dans le Passe de combat de la saison 1. Un souhait qui va bientôt être exaucé.
Un premier week-end Double XP arrive sur Black Ops 6
En effet, en réponse à une publication du compte Twitter/X Call of Duty, au sujet du succès de ce nouvel opus, Treyarch a indiqué qu'un week-end Double XP va être lancé dès le mercredi 27 novembre 2024 sur Call of Duty: Black Ops 6
. Comme toujours, cela permettra aux joueurs et aux joueuses de progresser plus rapidement sur BO 6
.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, ledit studio de développement et Activision n'ont pas précisé si ce Double XP concerne le niveau de joueur, les armes et/ou le Passe de combat. De plus, les équipes n'ont pas dévoilé la date de fin de ce premier week-end Double XP pour Black Ops 6
, mais celui-ci devrait théoriquement se terminer aux alentours du lundi 2 décembre. Évidemment, dès que nous posséderons de plus amples informations à ce sujet, nous vous tiendrons informés et nous mettrons à jour cet article.
Treyarch a également profité de cette publication pour annoncer que les modes Prop Hunt, Stakeout 24/7 et Hardcore Stakeout 24/7 arriveront le mercredi 27 novembre 2024 sur Call of Duty: Black Ops 6
. Ces nouveautés et ce week-end Double XP sont une manière pour les équipes de remercier la communauté, qui a fait de Black Ops 6
le meilleur démarrage pour la franchise.
Rappelons, pour conclure, que Call of Duty: Black Ops 6
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC (via la plateforme de Valve, Steam, et Battle.net). Le FPS d'Activision figure également dans le Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
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commentaire (1)
Le premier alors que c'est le 2ème...