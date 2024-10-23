Si vous vous questionnez au sujet des cartes de jeu disponibles sur Call of Duty: Black Ops 6, dès son lancement, sachez que nous vous partageons la liste complète.
Au lancement de Call of Duty: Black Ops 6
, les joueurs et les joueuses pourront découvrir la campagne de ce nouvel opus mais aussi le mode Zombies et le multijoueur. Comme vous vous en doutez, le multijoueur de Black Ops 6
sera assez fourni, au lancement, et proposera, d'ailleurs, plusieurs cartes de jeu
, afin d'offrir une expérience variée à la communauté.
Ci-dessous, nous vous apportons toutes les informations à savoir à ce sujet via la liste complète de toutes les cartes de jeu disponibles au lancement de Call of Duty: Black Ops 6
.
Toutes les cartes disponibles au lancement sur Call of Duty: Black Ops 6
Comme annoncé par Activision, à la sortie de Call of Duty: Black Ops 6, les joueurs et les joueuses pourront arpenter 16 cartes au total, au cours de leurs parties sur le mode multijoueur
. Celles-ci sont rangées selon deux catégories distinctes : 12 cartes 6 versus 6 et 4 map's Strike, en mode Confrontation en 6 versus 6 ou bien 2 versus 2. Mais, sans plus tarder, voici toutes les cartes disponibles, et donc jouables, au lancement de Call of Duty: Black Ops 6
:
|Nom de la carte
|Catégorie
|Vault
|Principale/Core
|Protocol
|Principale/Core
|Lowtown
|Principale/Core
|Red Card
|Principale/Core
|Vorkuta
|Principale/Core
|Skyline
|Principale/Core
|Rewind
|Principale/Core
|Scud
|Principale/Core
|Subsonic
|Principale/Core
|Payback
|Principale/Core
|Babylon
|Principale/Core
|Derelict
|Principale/Core
|Warhead
|Strike
|Pit
|Strike
|Gala
|Strike
|Stakeout
|Strike
Ces maps seront proposées dans divers modes de jeu au lancement
de Call of Duty: Black Ops 6
. D'autres seront, très certainement, ajoutées par la suite, notamment via des saisons et mi-saisons. À ce propos, au cours du mois d'octobre de cette année, Activision a annoncé que la fameuse carte Nuketown se rendra disponible dès le 1er
novembre 2024 sur le titre.
Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6
débarque le 25 octobre 2024 sur consoles PlayStation, Xbox, PC mais aussi dans le Game Pass
. Si vous souhaitez acheter Black Ops 6
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