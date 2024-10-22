Call of Duty: Black Ops 6 : Toutes les armes disponibles au lancement et comment les débloquer

La liste des armes disponibles dès le lancement de Call of Duty: Black Ops 6 est désormais connue. Retrouvez-la dans ce qui suit, ainsi que des informations sur les conditions requises pour toutes les débloquer.
Call of Duty: Black Ops 6
proposera, à sa sortie, différentes cartes et modes de jeu pour son multijoueur
. Évidemment, les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à un arsenal d'armes plutôt varié. D'ailleurs, Activision a, récemment, dévoilé la liste de toutes les armes qui seront proposées sur Black Ops 6
, dès le 25 octobre 2024. Il est donc grand temps de faire le point à ce sujet.
Ainsi, ci-dessous, nous vous proposons la liste complète de toutes les armes disponibles sur Call of Duty: Black Ops 6, au moment de son lancement, ainsi que les prérequis à respecter afin de les débloquer
.
Toutes les armes disponibles sur Black Ops 6, à sa sortie, et comment les débloquer
Comme vous vous en doutez, les équipes derrière Call of Duty: Black Ops 6
ont confectionné un arsenal d'armes assez complet pour le lancement du jeu, afin que les joueurs et les joueuses puissent en essayer plusieurs et trouver celle(s) qui correspondra(ont) le mieux à leur façon de jouer.
De ce fait, au lancement de Black Ops 6
, nous aurons le choix entre 7 fusils d'assaut, 6 SMGs, 2 fusils à pompe, 3 LMGs, 4 fusils tactiques, 3 fusils de précision en ce qui concerne les armes principales. Du côté des secondaires, nous aurons accès à 4 pistolets, 2 lanceurs ainsi que 1 couteau et 1 batte de baseball pour les combats au corps-à-corps. Évidemment, toutes ne seront pas disponibles dans les premières heures de jeu et seront, ainsi, jouables après avoir monté son niveau de joueur jusqu'à un certain palier.
Mais, sans plus tarder, voici toutes les armes disponibles au lancement de Call of Duty: Black Ops 6
. À chaque fois, nous vous précisons comment les débloquer afin de les ajouter à votre arsenal personnel
.
|Arme
|Catégorie
|Comment la débloquer ?
|XM 4
|Fusil d'assaut
|→ Débloquée par défaut
|AK-74
|Fusil d'assaut
|→ Atteindre le niveau 10
|AMES 85
|Fusil d'assaut
|→ Atteindre le niveau 19
|GPR 91
|Fusil d'assaut
|→ Atteindre le niveau 28
|Model L
|Fusil d'assaut
|→ Atteindre le niveau 40
|Goblin MK 2
|Fusil d'assaut
|→ Atteindre le niveau 46
|AS Val
|Fusil d'assaut
|→ Atteindre le niveau 55
|C9
|SMG
|→ Débloquée par défaut
|KSV
|SMG
|→ Atteindre le niveau 7
|TANTO .22
|SMG
|→ Atteindre le niveau 16
|PP-919
|SMG
|→ Atteindre le niveau 37
|Jackal PDW
|SMG
|→ Atteindre le niveau 43
|KOMPAKT 92
|SMG
|→ Atteindre le niveau 49
|Marine SP
|Fusil à pompe
|→ Débloquée par défaut
|ASG-89
|Fusil à pompe
|→ Atteindre le niveau 31
|PU-21
|LMG
|→ Débloquée par défaut
|XMG
|LMG
|→ Atteindre le niveau 13
|GPMG-7
|LMG
|→ Atteindre le niveau 52
|SWAT 5.56
|Fusil tactique
|→ Débloquée par défaut
|Tsarkov 7.62
|Fusil tactique
|→ Atteindre le niveau 22
|AEK-973
|Fusil tactique
|→ Atteindre le niveau 34
|DM-10
|Fusil tactique
|→ Atteindre le niveau 43
|LW3A1 Frostline
|Fusil de précision
|→ Débloquée par défaut
|SVD
|Fusil de précision
|→ Atteindre le niveau 25
|LR 7.62
|Fusil de précision
|→ Atteindre le niveau 49
|9mm PM
|Pistolet
|→ Débloquée par défaut
|Grekhova
|Pistolet
|→ Atteindre le niveau 13
|GS45
|Pistolet
|→ Atteindre le niveau 28
|Stryder .22
|Pistolet
|→ Atteindre le niveau 40
|CIGMA 2B
|Lanceur
|→ Débloquée par défaut
|HE-1
|Lanceur
|→ Atteindre le niveau 19
|Couteau/Knife
|Mêlée
|→ Débloquée par défaut
|Batte de Baseball/Baseball Bat
|Mêlée
|→ Atteindre le niveau 52
Nul doute que certaines de ces armes seront plus puissantes que d'autres et se montreront, dès lors, plus intéressantes à jouer. Toutefois, pour savoir cela et avoir une première idée de la méta de Call of Duty: Black Ops 6
, il va falloir patienter encore quelques jours, soit jusqu'au 25 octobre 2024. Date à laquelle Black Ops 6
se rendra disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC (via Battle.net et via Steam) mais aussi dans le Game Pass
.
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