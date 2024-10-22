Call of Duty: Black Ops 6 : Toutes les armes disponibles au lancement et comment les débloquer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 octobre 2024 à 12h03
La liste des armes disponibles dès le lancement de Call of Duty: Black Ops 6 est désormais connue. Retrouvez-la dans ce qui suit, ainsi que des informations sur les conditions requises pour toutes les débloquer.
Call of Duty: Black Ops 6 : Toutes les armes disponibles au lancement et comment les débloquer
Call of Duty: Black Ops 6 proposera, à sa sortie, différentes cartes et modes de jeu pour son multijoueur. Évidemment, les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à un arsenal d'armes plutôt varié. D'ailleurs, Activision a, récemment, dévoilé la liste de toutes les armes qui seront proposées sur Black Ops 6, dès le 25 octobre 2024. Il est donc grand temps de faire le point à ce sujet. 

Ainsi, ci-dessous, nous vous proposons la liste complète de toutes les armes disponibles sur Call of Duty: Black Ops 6, au moment de son lancement, ainsi que les prérequis à respecter afin de les débloquer.

Toutes les armes disponibles sur Black Ops 6, à sa sortie, et comment les débloquer

Comme vous vous en doutez, les équipes derrière Call of Duty: Black Ops 6 ont confectionné un arsenal d'armes assez complet pour le lancement du jeu, afin que les joueurs et les joueuses puissent en essayer plusieurs et trouver celle(s) qui correspondra(ont) le mieux à leur façon de jouer.

De ce fait, au lancement de Black Ops 6, nous aurons le choix entre 7 fusils d'assaut, 6 SMGs, 2 fusils à pompe, 3 LMGs, 4 fusils tactiques, 3 fusils de précision en ce qui concerne les armes principales. Du côté des secondaires, nous aurons accès à 4 pistolets, 2 lanceurs ainsi que 1 couteau et 1 batte de baseball pour les combats au corps-à-corps. Évidemment, toutes ne seront pas disponibles dans les premières heures de jeu et seront, ainsi, jouables après avoir monté son niveau de joueur jusqu'à un certain palier.
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Mais, sans plus tarder, voici toutes les armes disponibles au lancement de Call of Duty: Black Ops 6. À chaque fois, nous vous précisons comment les débloquer afin de les ajouter à votre arsenal personnel.

Arme Catégorie Comment la débloquer ?
XM 4 Fusil d'assaut → Débloquée par défaut
AK-74 Fusil d'assaut → Atteindre le niveau 10
AMES 85 Fusil d'assaut → Atteindre le niveau 19
GPR 91 Fusil d'assaut → Atteindre le niveau 28
Model L Fusil d'assaut → Atteindre le niveau 40
Goblin MK 2 Fusil d'assaut → Atteindre le niveau 46
AS Val Fusil d'assaut → Atteindre le niveau 55
C9 SMG → Débloquée par défaut
KSV SMG → Atteindre le niveau 7
TANTO .22 SMG → Atteindre le niveau 16
PP-919 SMG → Atteindre le niveau 37
Jackal PDW SMG → Atteindre le niveau 43
KOMPAKT 92 SMG → Atteindre le niveau 49
Marine SP Fusil à pompe → Débloquée par défaut
ASG-89 Fusil à pompe → Atteindre le niveau 31
PU-21 LMG → Débloquée par défaut
XMG LMG → Atteindre le niveau 13
GPMG-7 LMG → Atteindre le niveau 52
SWAT 5.56 Fusil tactique → Débloquée par défaut
Tsarkov 7.62 Fusil tactique → Atteindre le niveau 22
AEK-973 Fusil tactique → Atteindre le niveau 34
DM-10 Fusil tactique → Atteindre le niveau 43
LW3A1 Frostline Fusil de précision → Débloquée par défaut
SVD Fusil de précision → Atteindre le niveau 25
LR 7.62 Fusil de précision → Atteindre le niveau 49
9mm PM Pistolet → Débloquée par défaut
Grekhova Pistolet → Atteindre le niveau 13
GS45 Pistolet → Atteindre le niveau 28
Stryder .22 Pistolet → Atteindre le niveau 40
CIGMA 2B Lanceur → Débloquée par défaut
HE-1 Lanceur → Atteindre le niveau 19
Couteau/Knife Mêlée → Débloquée par défaut
Batte de Baseball/Baseball Bat Mêlée → Atteindre le niveau 52
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Nul doute que certaines de ces armes seront plus puissantes que d'autres et se montreront, dès lors, plus intéressantes à jouer. Toutefois, pour savoir cela et avoir une première idée de la méta de Call of Duty: Black Ops 6, il va falloir patienter encore quelques jours, soit jusqu'au 25 octobre 2024. Date à laquelle Black Ops 6 se rendra disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC (via Battle.net et via Steam) mais aussi dans le Game Pass.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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