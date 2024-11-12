Call of Duty: Black Ops 6 : Son ajout au Xbox Game Pass inciterait les joueurs à redécouvrir la franchise

Pour la première fois de son histoire, la licence Call of Duty est accessible aux membres du Xbox Game Pass. Si Call of Duty: Black Ops 6 marque un tournant, il aurait aussi un effet inattendu sur les joueurs.
Le lancement de Call of Duty: Black Ops 6 est le plus important de toute la série, tous jeux confondus. En plus d'être un succès sur PC, les chiffres de ventes sur consoles sont très satisfaisants
. Cependant, la popularité de ce nouvel opus est également liée à l'arrivée du titre Day One dans le Xbox Game Pass
. Ce détail non négligeable a permis à Microsoft d'enregistrer une hausse des abonnements au service dès le jour de la sortie de Call of Duty: Black Ops 6
, le 25 octobre 2024. Cependant, cet afflux de nouveaux abonnés a donné envie à certains de découvrir ou de redécouvrir la licence, boudée depuis quelques opus.
Découvrir Call of Duty: Black Ops 6 plus facilement grâce au Game Pass
Dans un entretien accordé aux journalistes de la BBC
, Miles Leslie (membre du studio Treyarch et directeur sur le projet Black Ops 6) a expliqué que l'ajout au Game Pass avait eu un impact certain sur l'augmentation du nombre de joueurs. Mais l'ajout aurait également incité les plus septiques à découvrir le titre.
Il explique que « Ce que nous avons vu, c'est que cela a permis à des gens qui auraient pu être hésitants, qui auraient pu avoir des frictions, qui auraient pu se dire « Je n'ai pas joué depuis un moment », de revenir et d'essayer le jeu.
».
Cependant, si les nouveaux venus comme les vétérans de la première heure sont nombreux, les équipes ont conscience qu'il faut travailler davantage pour conserver l'attention des joueurs
. Pour les développeurs, chaque retour peut être un point d'amélioration menant à un objectif majeur : garantir un divertissement optimal et limiter autant que possible les points de friction.
Ils surveilleront donc de près les commentaires partagés après le lancement de la première saison, prévue pour le 14 novembre 2024.
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