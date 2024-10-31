Call of Duty: Black Ops 6 explose tout depuis sa sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 octobre 2024 à 11h10
Le lancement de Call of Duty: Black Ops 6 est un vrai succès, encore plus que ce que nous aurions pu imaginer. Il bat de nombreux records et montre à quel point Modern Warfare 3 a été un échec.
Call of Duty: Black Ops 6 explose tout depuis sa sortie
Depuis des années, et malgré la baisse d'un intérêt de la part des joueurs, Call of Duty reste une licence très populaire et appréciée par la communauté, qui attend chaque année la sortie annuelle. S'il y a souvent des déceptions, certains opus se démarquent, et Black Ops 6, qui est arrivé ce 25 octobre, se place déjà parmi les plus populaires.

Un lancement record pour Black Ops 6

Il est de notoriété publique que Call of Duty est un titan des jeux vidéo, et Black Ops 6 le prouve une fois de plus en battant des records. Lors de la conférence avec les investisseurs, Satya Nadella, PDG de Microsoft, a annoncé que Black Ops 6 n'est pas seulement un succès, mais qu'il représente « le plus grand lancement de Call of Duty jamais réalisé », établissant un nouveau record de joueurs dès le premier jour.

L'enthousiasme de Satya Nadella pour Call of Duty est manifeste, et cette déclaration s'inscrit dans une tradition chère à Activision : même dans les années plus difficiles, l'éditeur parvient à mettre en avant des records pour sa franchise. Cela dit, la réussite de Black Ops 6 n'est pas une surprise. En effet, c'est le premier Call of Duty à être lancé sur le Game Pass, ce qui en fait automatiquement un succès en termes de joueurs connectés dès son premier jour de disponibilité.
Mais même sans cette nouveauté qui fait indéniablement du bien à la franchise, les ventes se portent à merveille. Nous apprenons notamment que les ventes sur PlayStation et Steam auraient augmenté de 60 % par rapport à l'année dernière, une donnée qui semble également souligner la déception qu'a pu être Modern Warfare 3. L'annonce a été relayée sur les réseaux sociaux, où l'équipe de Call of Duty a partagé d'autres records d'engagement, notamment le nombre d'heures et de parties jouées durant les trois premiers jours, établissant ainsi une nouvelle référence dans l'histoire de la série.
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En plus de consolider le succès de la franchise, le lancement de Black Ops 6 sur Game Pass a également eu l'impact escompté pour Microsoft : le jeu a permis de réaliser le plus grand nombre d'abonnements en une seule journée pour le service. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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