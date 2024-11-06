Call of Duty: Black Ops 6 : Quand arrive le mode Classé (Ranked Play) ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 08 novembre 2024 à 12h40
Depuis le lancement officiel de Call of Duty: Black Ops 6, les joueurs peuvent se poser la question suivante : quand est-ce que le mode Classé (Ranked Play) arrive sur le titre d'Activision et Treyarch ?
Call of Duty: Black Ops 6 : Quand arrive le mode Classé (Ranked Play) ?
Le mode classé est, généralement, un mode apprécié de la communauté sur la licence Call of Duty, et les jeux compétitifs de manière plus générale. Néanmoins, comme ce fût le cas lors des épisodes précédents, le mode Classé de Black Ops 6, aussi appelé Ranked Play, n'était pas disponible au lancement de cet opus, fin octobre, et ne le sera pas lors de la sortie de la saison 1. De ce fait, la communauté se demande quand le mode Classé (Ranked Play) arrive BO 6.

Quand arrive le mode Classé (Ranked Play) dans Black Ops 6 ?

Avant même la sortie, il avait été précisé que le mode Classé de Black Ops 6 ne serait pas disponible le jour J, ce qui est logique, afin de laisser le temps aux joueurs de découvrir l'expérience. Cependant, Activision et Treyarch ont confirmé que la fonctionnalité serait disponible assez vite, durant la saison 1, sans pour autant donner de date. Jusqu'au moment où les développeurs ont révélé le contenu de la saison 1 de BO 6 (et Warzone) C'est d'ailleurs la première fois que le mode classé sortira durant la première saison et dans la foulée de la sortie.

La date de sortie du mode Ranked Play de Black Ops 6 est programmée pour le 14 novembre donc, en même temps que la saison 1. Une première, alors que nous nous attendions à ce que le mode arrive plus tard, en décembre par exemple. L'attente sera donc moins longue que l'an passé, et promet d'être encore meilleure que d'habitude, dans la foulée des nombreuses améliorations que le titre a connues.
En plus de proposer des parties plus compétitives, les joueurs obtiendront un rang, évidemment, mais aussi davantage de statistiques et des récompenses, motivant la progression. Plus d'informations sur le fonctionnement de cette version seront prochainement données par les développeurs. 
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L'article sera mis à jour dès lors qu'une date de sortie, ou d'autres informations intéressantes seront publiées concernant le mode Classé de Call of Duty: Black Ops 6.

En attendant, n'hésitez pas à consulter notre portail Call of Duty: Black Ops 6, notamment pour prendre connaissance de quelques astuces et être encore meilleur sur le champ de bataille.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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