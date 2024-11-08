Black Ops 6/Warzone Saison 1 : Tout le contenu dévoilé (cartes, modes, armes...)

Les équipes de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone ont révélé, il y a très peu de temps, toutes les nouveautés introduites par la saison 1.

Saison 1 de Black Ops 6 et de Warzone, tous les détails sur le contenu

Les nouveautés introduites par la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 6







Ransack vous permet de piller des lingots d'or dans des caisses disposées autour de la zone d'opérations sur des cartes 6v6. Une fois votre butin rassemblé, ramenez-le dans la réserve de votre équipe [...] Atteignez la limite de score ou la limite de temps avec le plus d'or et votre équipe gagne.

Les ajouts de la saison 1 sur Warzone

Armes, bundles, événements de la saison 1 sur Black Ops 6, Warzone

Krig C (fusil d'assaut) « Fusil d'assaut automatique. Dégâts élevés et maniabilité moyenne. Le recul est d'abord très contrôlable avant de s'accélérer ».

(fusil d'assaut) Saug (SMG) « Mitraillette entièrement automatique. Excellente mobilité et bonne maniabilité. Grande cadence de tir. Fort recul ».

(SMG)





L'attente touche bientôt à sa fin :, à l'heure où nous écrivons ces lignes,. En attendant, les équipes en charge des deux jeux de la licence Call of Duty ont partagé, qui sera disponible dès le 14 novembre 2024. Comme toujours, voiciAu, les joueurs et les joueuses pourront découvrir, à savoir Hideout (6v6), Heirloom (2v2 et 6v6) et Extraction (6v6). Les maps Hacienda (6v6), Racket (2v2 et 6v6) ainsi que Nuketown Holiday (6v6) sont prévues pour la mi-saison.Le 14 novembre prochain, nous aurons également l'occasion de lancer des parties danssera, par ailleurs, ajouté via, afin que les joueurs et les joueuses puissent personnaliser davantage leur loadout. Il s'agit de « Shadow », qui vous rend indétectable aux pièges et aux mines de l'ennemi. Le mode Classé/Ranked Play se rendra disponible au cours de cette première saison.Le mode Zombies deaccueillera de nouveaux contenus au lancement de la mi-saison (Citadelle des morts, équipements). Toutefois,le 14 novembre 2024, qui mettra en lumière les différents objectifs, et ce, dans un maximum de 15 manches.Comme vous le savez probablement déjà,sera intégré àau lancement de. Le battle royale accueillera, alors,: Area 99, qui dispose de 10 POI (comprenez « Points d'intérêt ») au total. En outre, les joueurs et les joueuses pourront arpenter Urzikstan, dès le 14 novembre, tandis que Rebirth Island se rendra disponible peu de temps après.D'ailleurs,seront proposés sur le titre : Battle royale (120 joueurs sur Urzikstan), Résurgence (Area 99/Rebirth Island) et Plunder (120 joueurs sur Urzikstan - fenêtre de lancement). Le mode Classé/Ranked Play arrivera au cours de cette première saison sur, mais nous ne possédons aucune date précise pour le moment.Comme toujours,, notamment avec ces entrées :. D'autres seront intégrés avec la mi-saison. Un événement, nommé « Hit List », est prévu mais n'arrivera qu'après la sortie de cette première saison.Évidemment,, qui proposera son lot d'éléments. Divers bundles, dont un avec The Replacer (Peter Stormare), pourront, en outre, être achetés via la boutique en jeu.