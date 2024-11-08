Black Ops 6/Warzone Saison 1 : Tout le contenu dévoilé (cartes, modes, armes...)

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 novembre 2024 à 10h46
Les équipes de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone ont révélé, il y a très peu de temps, toutes les nouveautés introduites par la saison 1.
Black Ops 6/Warzone Saison 1 : Tout le contenu dévoilé (cartes, modes, armes...)
L'attente touche bientôt à sa fin : la saison 1 est, à l'heure où nous écrivons ces lignes, sur le point d'être lancée sur Call of Duty: Black Ops 6 ainsi que sur Warzone. En attendant, les équipes en charge des deux jeux de la licence Call of Duty ont partagé de nombreuses informations concernant le contenu de cette nouvelle et première saison, qui sera disponible dès le 14 novembre 2024. Comme toujours, voici un récapitulatif au sujet des nouveautés qui arrivent sur Black Ops 6 et sur Warzone grâce à la saison 1.

Saison 1 de Black Ops 6 et de Warzone, tous les détails sur le contenu

Les nouveautés introduites par la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 6

Au lancement de la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 6, les joueurs et les joueuses pourront découvrir de toutes nouvelles cartes de jeu dans le mode multijoueur, à savoir Hideout (6v6), Heirloom (2v2 et 6v6) et Extraction (6v6). Les maps Hacienda (6v6), Racket (2v2 et 6v6) ainsi que Nuketown Holiday (6v6) sont prévues pour la mi-saison.
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Le 14 novembre prochain, nous aurons également l'occasion de lancer des parties dans un tout nouveau mode de jeu, soit Ransack.
Ransack vous permet de piller des lingots d'or dans des caisses disposées autour de la zone d'opérations sur des cartes 6v6. Une fois votre butin rassemblé, ramenez-le dans la réserve de votre équipe [...] Atteignez la limite de score ou la limite de temps avec le plus d'or et votre équipe gagne.
Un nouveau perk sera, par ailleurs, ajouté via la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 6, afin que les joueurs et les joueuses puissent personnaliser davantage leur loadout. Il s'agit de « Shadow », qui vous rend indétectable aux pièges et aux mines de l'ennemi. Le mode Classé/Ranked Play se rendra disponible au cours de cette première saison.

Le mode Zombies de Black Ops 6 accueillera de nouveaux contenus au lancement de la mi-saison (Citadelle des morts, équipements). Toutefois, Activision a prévu d'ajouter un « Directed Mode » le 14 novembre 2024, qui mettra en lumière les différents objectifs, et ce, dans un maximum de 15 manches.

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Les ajouts de la saison 1 sur Warzone

Comme vous le savez probablement déjà, Warzone sera intégré à Call of Duty: Black Ops 6 au lancement de la saison 1. Le battle royale accueillera, alors, une toute nouvelle carte : Area 99, qui dispose de 10 POI (comprenez « Points d'intérêt ») au total. En outre, les joueurs et les joueuses pourront arpenter Urzikstan, dès le 14 novembre, tandis que Rebirth Island se rendra disponible peu de temps après. 

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D'ailleurs, trois modes de jeu seront proposés sur le titre : Battle royale (120 joueurs sur Urzikstan), Résurgence (Area 99/Rebirth Island) et Plunder (120 joueurs sur Urzikstan - fenêtre de lancement). Le mode Classé/Ranked Play arrivera au cours de cette première saison sur Warzone, mais nous ne possédons aucune date précise pour le moment.

Armes, bundles, événements de la saison 1 sur Black Ops 6, Warzone

Comme toujours, cette nouvelle saison étoffera l'arsenal d'armes de Black Ops 6 et de Warzone, notamment avec ces entrées :
  • Krig C (fusil d'assaut)
    • « Fusil d'assaut automatique. Dégâts élevés et maniabilité moyenne. Le recul est d'abord très contrôlable avant de s'accélérer ».
  • Saug (SMG)
    • « Mitraillette entièrement automatique. Excellente mobilité et bonne maniabilité. Grande cadence de tir. Fort recul ».
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L'accessoire « 12 Gauge Dragon's Breath » pour fusil à pompe se rendra également disponible au lancement de la saison 1. D'autres seront intégrés avec la mi-saison. Un événement, nommé « Hit List », est prévu mais n'arrivera qu'après la sortie de cette première saison.

Évidemment, la saison 1 de Black Ops 6 et Warzone apportera un nouveau Passe de combat, avec sa variante BlackCell, qui proposera son lot d'éléments. Divers bundles, dont un avec The Replacer (Peter Stormare), pourront, en outre, être achetés via la boutique en jeu.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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