Call of Duty: Black Ops 6 : Près de 20 000 tricheurs déjà bannis

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 novembre 2024 à 10h55
Activision a partagé des chiffres et quelques informations concernant les tricheurs sur Black Ops 6 et le système anti-cheat RICOCHET.
Call of Duty: Black Ops 6 : Près de 20 000 tricheurs déjà bannis
À la suite du lancement du mode Classé (« Ranked Play ») sur Call of Duty: Black Ops 6, les parties se sont retrouvées truffées de tricheurs. Fort heureusement, Activision a réagi et a, d'ailleurs, dévoilé des détails ainsi qu'une statistique à propos des tricheurs et bannissements sur Black Ops 6.

De (très) nombreux tricheurs bannis sur Black Ops 6

Grâce à une publication sur le compte Twitter/X COD Updates, qui a été postée le 26 novembre dernier, nous apprenons que l'équipe en charge du système anti-cheat RICOCHET a banni 19 000 tricheurs depuis la sortie du mode Classé sur Call of Duty: Black Ops 6, qui remonte au 14 novembre 2024 (soit lors du lancement de la saison 1). Un chiffre plus que conséquent, vous en conviendrez certainement.

Évidemment, Activision ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'ailleurs, l'équipe de RICOCHET indique que « les systèmes d'IA continuent de monter en puissance grâce à l'optimisation du code pour accélérer l'application des règles ». De plus, des « balayages horaires » ont été mis en place afin de bannir les tricheurs du mode Classé et du classement. Des nouvelles qui devraient ravir la communauté, notamment celles et ceux qui ont déjà fait face à des joueurs malhonnêtes sur BO 6.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC (via la plateforme de Valve, Steam, et Battle.net). Le FPS d'Activision figure également dans le Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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