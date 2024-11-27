Call of Duty: Black Ops 6 : Près de 20 000 tricheurs déjà bannis

Activision a partagé des chiffres et quelques informations concernant les tricheurs sur Black Ops 6 et le système anti-cheat RICOCHET.

De (très) nombreux tricheurs bannis sur Black Ops 6

📢 #BlackOps6 #RankedPlay #TeamRICOCHET with an update on the ongoing work to combat cheating in Ranked Play:



• AI systems continue to ramp up with code optimizations to accelerate enforcements

• Over 19,000 Ranked Play bans since the mode launched

• Hourly sweeps to remove… — Call of Duty Updates (@CODUpdates) November 26, 2024

Xbox Édition Cross-Gen → 26,89 € au lieu de 80 €, soit 66 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 75,99 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



À la suite du lancement du mode Classé (« Ranked Play ») sur, les parties se sont retrouvées truffées de tricheurs. Fort heureusement,Grâce à une publication sur le compte Twitter/X COD Updates, qui a été postée le 26 novembre dernier, nous apprenons que, qui remonte au 14 novembre 2024 (soit lors du lancement de la saison 1). Un chiffre plus que conséquent, vous en conviendrez certainement.Évidemment, Activision ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'ailleurs, l'équipe de RICOCHET indique que « les systèmes d'IA continuent de monter en puissance grâce à l'optimisation du code pour accélérer l'application des règles ». De plus, des « balayages horaires » ont été mis en place afin de bannir les tricheurs du mode Classé et du classement. Des nouvelles qui devraient ravir la communauté, notamment celles et ceux qui ont déjà fait face à des joueurs malhonnêtes surRappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC (via la plateforme de Valve, Steam, et Battle.net). Le FPS d'Activision figure également dans le Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :