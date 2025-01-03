Call of Duty: Black Ops 6 : MàJ du 3 janvier 2025, les détails

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Patch notes du 3 janvier de BO 6
Général
Mouvements
- Augmentation de toutes les vitesses de franchissement des obstacles.
- Les portes peuvent désormais être ouvertes et fermées en sprintant.
Armes
- Nouvelle arme de mêlée, le Cleaver, désormais disponible via les récompenses d'événement.
- Correction d'un problème où la vue du joueur pouvait être obstruée avec certaines armes lors de l'utilisation du pack Dark Practitioner Tracer sans optique.
- Résolution d'un problème où les écrans d'armes n'étaient pas visibles sur la variante Saug Mecha-Drake Mastercraft.
- La lunette Hawker Hybrid fonctionne désormais correctement avec la variante Ginger Dread.
Multijoueur
Série d'éliminations
- RC-XD
- Réduction légère des dégâts maximums du RC-XD.
- Lanceur Archangel
- Correction d'un problème rare où la prochaine balle tirée après l'utilisation du lanceur Archangel pouvait être une roquette Archangel.
- Colis stratégique
- Les colis stratégiques contiendront désormais le scorestreak Scout Pulse moins fréquemment.
- LDBR
- Réduction des dégâts infligés au propriétaire par le LDBR.
- Diminution du score requis, passant de 950 à 800.
- Tourelle automatisée
- Augmentation de la cadence de tir de la tourelle automatisée.
- Augmentation des points de vie de la tourelle automatisée.
- Diminution du score requis, passant de 1000 à 950.
- Hellstorm
- Diminution du score requis, passant de 1050 à 1000.
- Watchdog Helo
- Légère augmentation des dégâts infligés par le Watchdog Helo.
- Amélioration de la précision du Watchdog Helo lors de l'acquisition d'une nouvelle cible.
- Diminution du score requis, passant de 1100 à 1050.
- Bombardier stratégique
- Diminution du score requis, passant de 1300 à 1100.
- A.G.R. MK 1
- Augmentation de la vitesse maximale.
- Accélération améliorée.
- Correction d'un problème où l'A.G.R. MK 1 apparaissait avec moins de points de vie que prévu.
- Dreadnought
- Légère augmentation des points de vie du Dreadnought.
- Diminution du score requis, passant de 1800 à 1700.
Zombies
- Corrections de nombreux problèmes sur les différentes cartes.
- Nouveaux modes de jeu.
- Correction d'un problème où les joueurs perdaient la possibilité d'équiper une deuxième arme si le paramètre « Cycle d'armes » était activé.
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