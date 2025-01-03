Call of Duty: Black Ops 6 : MàJ du 3 janvier 2025, les détails

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 janvier 2025 à 18h45
Retrouvez le patch notes de la mise à jour du 3 janvier de Call of Duty: Black Ops 6, qui arrive sur toutes les plateformes.
Call of Duty: Black Ops 6 : MàJ du 3 janvier 2025, les détails
Une petite mise à jour est disponible ce 3 janvier pour tous les joueurs de Call of Duty: Black Ops 6. Celle-ci introduit notamment l'événement Squid Game, mais aussi quelques ajustements, que vous pouvez retrouver ci-dessous pour les points essentiels.

Patch notes du 3 janvier de BO 6

Général

Mouvements

  • Augmentation de toutes les vitesses de franchissement des obstacles.
  • Les portes peuvent désormais être ouvertes et fermées en sprintant.

Armes

  • Nouvelle arme de mêlée, le Cleaver, désormais disponible via les récompenses d'événement.
  • Correction d'un problème où la vue du joueur pouvait être obstruée avec certaines armes lors de l'utilisation du pack Dark Practitioner Tracer sans optique.
  • Résolution d'un problème où les écrans d'armes n'étaient pas visibles sur la variante Saug Mecha-Drake Mastercraft.
  • La lunette Hawker Hybrid fonctionne désormais correctement avec la variante Ginger Dread.

Multijoueur

Série d'éliminations

  • RC-XD
    • Réduction légère des dégâts maximums du RC-XD.
  • Lanceur Archangel
    • Correction d'un problème rare où la prochaine balle tirée après l'utilisation du lanceur Archangel pouvait être une roquette Archangel.
  • Colis stratégique
    • Les colis stratégiques contiendront désormais le scorestreak Scout Pulse moins fréquemment.
  • LDBR
    • Réduction des dégâts infligés au propriétaire par le LDBR.
    • Diminution du score requis, passant de 950 à 800.
  • Tourelle automatisée
    • Augmentation de la cadence de tir de la tourelle automatisée.
    • Augmentation des points de vie de la tourelle automatisée.
    • Diminution du score requis, passant de 1000 à 950.
  • Hellstorm
    • Diminution du score requis, passant de 1050 à 1000.
  • Watchdog Helo
    • Légère augmentation des dégâts infligés par le Watchdog Helo.
    • Amélioration de la précision du Watchdog Helo lors de l'acquisition d'une nouvelle cible.
    • Diminution du score requis, passant de 1100 à 1050.
  • Bombardier stratégique
    • Diminution du score requis, passant de 1300 à 1100.
  • A.G.R. MK 1
    • Augmentation de la vitesse maximale.
  • Accélération améliorée.
    • Correction d'un problème où l'A.G.R. MK 1 apparaissait avec moins de points de vie que prévu.
  • Dreadnought
    • Légère augmentation des points de vie du Dreadnought.
    • Diminution du score requis, passant de 1800 à 1700.

Zombies

  • Corrections de nombreux problèmes sur les différentes cartes.
  • Nouveaux modes de jeu.
  • Correction d'un problème où les joueurs perdaient la possibilité d'équiper une deuxième arme si le paramètre « Cycle d'armes » était activé.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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