Call of Duty: Black Ops 6 : MàJ du 19 novembre, les détails

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Patch Black Ops 6 19 novembre
GLOBAL
- Jeton double XP hérités
- Mise à jour de Black Ops 6 pour prendre en charge la fonctionnalité des tokens XP Legacy.
- Gameplay
- Amélioration de l'interface de la touche de visée (hitmarker) pour faciliter l'identification des tirs individuels.
- Cosmétique
- Correction d'un problème où les viseurs des armes étaient mal alignés lorsque le skin de l'opérateur Weaver Repairman était utilisé.
- Boutique
- Amélioration du chargement des vidéos de prévisualisation Tracer et Inspect pour les armes.
MULTIJOUEUR
- Gunsmith
- Ajout de plusieurs traductions manquantes lors du changement d'accessoires.
- Scorestreaks
- Amélioration de la direction en marche arrière avec les contrôles basés sur la vue pour les véhicules.
- Interface Utilisateur
- Correction d'un problème où les camouflages de MWII et MWIII pouvaient être appliqués aux armes de Black Ops 6. Ces camouflages n'étaient pas conçus pour les armes et accessoires de Black Ops 6 et ne sont pas supportés en raison d'incohérences visuelles.
- Correction d'un problème où certains sacs de Perk ne s'affichaient pas lors de la création des chargements.
- Stabilité
- Divers correctifs de stabilité.
ZOMBIES
- GobbleGums
- Correction d'un problème qui permettait aux GobbleGums de persister indéfiniment.
- Interface Utilisateur
- Ajout d'informations supplémentaires sur la partie sauvegardée actuelle dans le menu de sélection de carte.
- Stabilité
- Divers améliorations de stabilité.
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