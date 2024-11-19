Call of Duty: Black Ops 6 : MàJ du 19 novembre, les détails

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 novembre 2024 à 18h35
Découvrez le patch notes de la petite mise à jour du 19 novembre de Black Ops 6, déployée en début de soirée et implantant de nombreux correctifs.
Call of Duty: Black Ops 6 : MàJ du 19 novembre, les détails
Voilà moins d'une semaine que la saison 1 de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone est sortie, et Treyarch apporte déjà un correctif, après que les joueurs aient subi quelques problèmes. Les jetons double XP ont par exemple été retirés, mais le souci semble avoir été corrigé, pour que ceux hérités de Modern Warfare 3 puissent être utilisés. 

Quelques autres corrections de problèmes sont aussi appliquées, tandis que des ajustements sont également apportés, en multijoueur et en Zombies. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour du 19 novembre de BO 6 ci-dessous.

Patch Black Ops 6 19 novembre

GLOBAL

  • Jeton double XP hérités
    • Mise à jour de Black Ops 6 pour prendre en charge la fonctionnalité des tokens XP Legacy.
  • Gameplay
    • Amélioration de l'interface de la touche de visée (hitmarker) pour faciliter l'identification des tirs individuels.
  • Cosmétique
    • Correction d'un problème où les viseurs des armes étaient mal alignés lorsque le skin de l'opérateur Weaver Repairman était utilisé.
  • Boutique
    • Amélioration du chargement des vidéos de prévisualisation Tracer et Inspect pour les armes.

MULTIJOUEUR

  • Gunsmith
    • Ajout de plusieurs traductions manquantes lors du changement d'accessoires.
  • Scorestreaks
    • Amélioration de la direction en marche arrière avec les contrôles basés sur la vue pour les véhicules.
  • Interface Utilisateur
    • Correction d'un problème où les camouflages de MWII et MWIII pouvaient être appliqués aux armes de Black Ops 6. Ces camouflages n'étaient pas conçus pour les armes et accessoires de Black Ops 6 et ne sont pas supportés en raison d'incohérences visuelles.
    • Correction d'un problème où certains sacs de Perk ne s'affichaient pas lors de la création des chargements.
  • Stabilité
    • Divers correctifs de stabilité.

ZOMBIES

  • GobbleGums
    • Correction d'un problème qui permettait aux GobbleGums de persister indéfiniment.
  • Interface Utilisateur
    • Ajout d'informations supplémentaires sur la partie sauvegardée actuelle dans le menu de sélection de carte.
  • Stabilité
    • Divers améliorations de stabilité.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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