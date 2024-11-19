Call of Duty: Black Ops 6 : Les développeurs expliquent pourquoi les jetons double XP ont été supprimés

Les joueurs de Call of Duty: Black Ops 6, familiers de la licence, ont eu la mauvaise surprise de voir leur jetons double XP être supprimés. Treyarch a expliqué pourquoi.
Avec le grand lancement de la saison 1 de Call of Duty: Black Ops 6
, qui a permis d'introduire l'univers de cet opus dans Warzone, le battle royale, les joueurs ont pu voir débarquer de nombreuses choses, tout en voyant une partie du contenu être transférée, comme les Call of Duty Points, mais aussi les jetons double XP qui étaient présents sur Modern Warfare 3
.
Les joueurs n'ont malheureusement pas pu les utiliser, puisque Treyarch, le studio de développement les a très vite supprimés. Il en a donné la raison sur les réseaux sociaux.
Pourquoi les jetons double XP ont été supprimés de Black Ops 6 ?
Ces jetons « hérités » ne sont plus utilisables pour le moment, puisque les développeurs les ont simplement désactivés ce 16 novembre, deux jours à peine après la sortie de la saison 1. Une grande partie des joueurs a été déçue, puisque de nombreux utilisateurs en avaient un petit paquet en stock, et n'ont donc pas pu tous les utiliser.
Sur ses réseaux sociaux, Treyarch explique que ces jetons étaient affichés à cause d'un problème d'interface
et qu'en plus, ce problème pouvait causer « un risque potentiel pour la stabilité du jeu
». C'est pourquoi ils ont été rapidement supprimés.
Les jetons hérités seront-ils de retour dans Call of Duty: Black Ops 6 ?
Pour le moment, nous ne savons pas si ces jetons gagnés dans Modern Warfare 3 pourront être utilisés dans le futur. Mais Treyarch a été totalement transparent et a indiqué vouloir les réimplanter une fois que les potentiels problèmes pouvant être causés par leur utilisation seront corrigés
.
Nous savons à quel point les joueurs apprécient de pouvoir échanger des jetons XP hérités dans BO6 et Warzone, c'est pourquoi nous testons actuellement un moyen d'implémenter correctement ce changement dans une future mise à jour. Cela nous laisse le temps de garantir la stabilité avant de réintroduire cette fonctionnalité.
En attendant, il faudra se contenter des jetons double XP gagnés dans Black Ops 6 ou Warzone. Vous pouvez toutefois utiliser ces jetons hérités dans Warzone, ce qui est un moindre mal.
Rappelons que nous vous avons mis à disposition un article regroupant les meilleures armes de Black Ops 6
.
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