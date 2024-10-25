Call of Duty: Black Ops 6 : Les ventes menacées par l'arrivée du titre dans le Xbox Game Pass ?

Contrairement à ses aînés, Call of Duty: Black Ops 6 est accessible sur le Game Pass à son lancement. Si ce choix peut influencer les joueurs Xbox, il pourrait également coûter cher à Activision Blizzard.
Depuis le 25 octobre 2024, Call of Duty: Black Ops 6
est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si le titre peut être acheté en version physique ou dématérialisé sur tous ces supports, les abonnés aux Game Pass peuvent en profiter dès à présent
. C'est la première fois qu'un titre de la franchise Call of bénéficie d'un lancement Day One
sur le service d'abonnement de Microsoft. Mais s'il peut déclencher une vague d'abonnements au Game Pass, il risque d'avoir des conséquences sur les chiffres de vente du titre.
Plusieurs millions de joueurs pourraient souscrire au Game Pass pour jouer à Call of Duty: Black Ops 6
D'après les estimations de certains experts, l'ajout de Call of Duty: Black Ops 6 au Xbox Game Pass pourrait faire perdre 6 millions de ventes à Activision Blizzard. Dans le même temps, ils estiment que ce choix entrainerait une vague de 3 à 4 millions d'inscriptions au service de jeu en ligne
. Cependant, ce nouvel opus ne sera disponible que dans la version Ultimate du Xbox Game Pass
(proposé à 17,99 euros par mois en France).
De fait, cette hausse ne serait pas forcément liée à une vague de nouveaux joueurs. Mais elle pourrait inciter des abonnés actuels à opter pour une version Ultimate du Game Pass
. Microsoft mise également sur les achats intégrés pour compenser les éventuelles pertes liées à la diminution des ventes de Call of Duty: Black Ops 6. Cependant, un autre point suscite l'inquiétude : les ventes du titre sur les consoles PlayStation.
Pendant de nombreuses années, Sony et Activision ont collaboré pour proposer du contenu exclusif aux joueurs de Call of Duty, ce qui n'est plus le cas. L'absence de service équivalent au Game Pass sur PlayStation et la fin de l'accord pourraient inciter les joueurs possédant les 2 consoles à opter pour la version Xbox
. Cependant, cela ne devrait concerner qu'un faible pourcentage de joueurs. Il faudra néanmoins attendre plusieurs semaines avant de connaître les chiffres de ventes et les retombées économiques de cette sortie sur le Xbox Game Pass.
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