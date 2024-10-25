Call of Duty: Black Ops 6 : Le ratio/KDA, comment le voir ?

De nombreux joueurs souhaiteraient voir leur ratio, aussi appelé KDA, pour mesurer leur performance dans Call of Duty: Black Ops 6. Nous vous expliquons comment faire.
Dans tous les jeux de tir compétitif, que ce soit des FPS ou TPS, les statistiques sont importantes, pour avoir un aperçu des performances et voir si nous progressons, ou non. Dans CSGO (devenu CS2
) et VALORANT
, ou les battle royale tels que Apex Legends
et PUBG
, il est possible de trouver diverses informations, dont le fameux ratio élimination, mort et assistance, aussi appelé KDA en anglais
. Toutefois, dans Call of Duty: Black Ops 6,
la fonctionnalité, ou plutôt l'information, n'est pas facilement trouvable si nous ne savons pas la marche à suivre, qui ressemble toutefois à celle des années précédentes.
Comment voir son ratio/KDA sur Black Ops 6 ?
En soi, il n'est pas très compliqué de voir son ratio sur Call of Duty: Black Ops 6
. Encore faut-il savoir où se rendre. Dans le menu principal, vous allez devoir cliquer sur le menu en haut à droite (un rectangle rempli de six petits carrés), ou appuyer sur la touche « Esc » sur PC, le bouton de pause sur manette. Ensuite, vous devriez normalement voir le menu « Rapport de combat » en bas à gauche dans l'écran qui s'ouvre, lequel permet d'accéder à différentes statistiques, dont le fameux ratio KDA de BO 6
.
Vous pourrez par exemple voir votre ratio global, évidemment, mais aussi le nombre total d'éliminations et de morts, vos armes de prédilection, votre pourcentage de victoires et bien d'autres choses, si vous êtes curieux, comme le score par minute ou le temps de jeu en multijoueur sur cet opus. Cette année, en plus des éliminations et des morts, les assistances sont comptabilisées dans les KDA
, ce qui est un vrai plus pour tous les amateurs du jeu.
L'autre bonne nouvelle par rapport à l'an passé est que même si vous n'avez pas encore beaucoup joué, vous allez pouvoir accéder à toutes ces statistiques. Dans Modern Warfare 3, il fallait par exemple avoir joué au moins 5 parties pour y accéder, ce qui n'est plus le cas.
Une fonctionnalité bienvenue même si cette année, nous avons également le ratio en pleine partie. Mais pour suivre sa progression sur le long terme, à mesure que les niveaux et prestiges s'enchaînent, connaître son KDA est une excellente chose. Et ceux qui veulent tenter de s'améliorer pourront toujours tenter de faire encore mieux, en se vantant ensuite sur les réseaux sociaux.
Vous savez maintenant tout du ratio KDA de Call of Duty: Black Ops 6
.
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