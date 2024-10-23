Call of Duty: Black Ops 6 : La date de sortie de la saison 1 a fuité

La date de lancement de la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 6 a, récemment, fuité.
Alors que les joueurs et les joueuses n'ont plus que quelques jours à patienter avant de pouvoir poser les mains sur Call of Duty: Black Ops 6
, des informations concernant la date de sortie de la saison 1 sur le nouvel opus de la franchise (et Warzone) ont fuité et circulent actuellement sur la Toile
.
La date de sortie de la saison 1 sur Black Ops 6 révélée en avance
Pour promouvoir Call of Duty: Black Ops 6
, notamment aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Activision collabore avec l'entreprise de restauration rapide, Little Caesars. Ainsi, grâce à ce partenariat, les joueurs et les joueuses, résidants dans les pays cités ci-dessus, peuvent obtenir des bonus plus ou moins significatifs, comme un Passe de combat.
D'ailleurs, comme reporté par Charlie Intel, un internaute a partagé, sur son compte Twitter/X, un mail reçu dans le cadre de cette collaboration promotionnelle, via lequel la date de sortie de la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 6 est mentionnée : le rendez-vous serait prévu pour le 14 novembre 2024
.
À l'heure actuelle, Activision n'a pas réagi à cette information, qui a été dévoilée par avance et, probablement, par erreur. Nous vous invitons, de ce fait, à prendre tout cela avec des grosses pincettes. Il y a fort à parier que les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6
révéleront la date de sortie de la saison 1
ainsi que son contenu, après le lancement du titre. Et comme toujours, nous vous tiendrons informés.
Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6
débarque le 25 octobre 2024 sur consoles PlayStation, Xbox, PC mais aussi dans le Game Pass
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