Call of Duty: Black Ops 6 : La date de sortie de la saison 1 a fuité

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 octobre 2024 à 12h14
La date de lancement de la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 6 a, récemment, fuité.
Call of Duty: Black Ops 6 : La date de sortie de la saison 1 a fuité
Alors que les joueurs et les joueuses n'ont plus que quelques jours à patienter avant de pouvoir poser les mains sur Call of Duty: Black Ops 6, des informations concernant la date de sortie de la saison 1 sur le nouvel opus de la franchise (et Warzone) ont fuité et circulent actuellement sur la Toile.

La date de sortie de la saison 1 sur Black Ops 6 révélée en avance

Pour promouvoir Call of Duty: Black Ops 6, notamment aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Activision collabore avec l'entreprise de restauration rapide, Little Caesars. Ainsi, grâce à ce partenariat, les joueurs et les joueuses, résidants dans les pays cités ci-dessus, peuvent obtenir des bonus plus ou moins significatifs, comme un Passe de combat.

D'ailleurs, comme reporté par Charlie Intel, un internaute a partagé, sur son compte Twitter/X, un mail reçu dans le cadre de cette collaboration promotionnelle, via lequel la date de sortie de la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 6 est mentionnée : le rendez-vous serait prévu pour le 14 novembre 2024.
À l'heure actuelle, Activision n'a pas réagi à cette information, qui a été dévoilée par avance et, probablement, par erreur. Nous vous invitons, de ce fait, à prendre tout cela avec des grosses pincettes. Il y a fort à parier que les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6 révéleront la date de sortie de la saison 1 ainsi que son contenu, après le lancement du titre. Et comme toujours, nous vous tiendrons informés. 

Miniature vidéo

Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6 débarque le 25 octobre 2024 sur consoles PlayStation, Xbox, PC mais aussi dans le Game Pass. Si vous souhaitez acheter Black Ops 6 tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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