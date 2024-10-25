Call of Duty: Black Ops 6 : La campagne propose t-elle plusieurs fins ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si la campagne de Call of Duty: Black Ops 6 dispose de multiples fins. Nous vous donnons la réponse.
Comme chaque année, de nombreuses personnes au sein de la communauté vont parcourir la campagne de Call of Duty: Black Ops 6
, entre deux parties sur le multijoueur ou bien le mode Zombies, afin de diversifier leur expérience. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent si la campagne de Black Ops 6 propose plusieurs fins ou non
. Une question qui trouve sa réponse dans ce qui suit.
La campagne de Call of Duty: Black Ops 6 dispose t-elle de plusieurs fins ?
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est, malheureusement, non : la campagne de Call of Duty: Black Ops 6 ne comporte pas plusieurs fins
. Cette information a notamment été partagée par Jon Zuk, qui occupe le poste de « associate creative director » chez Raven Software, auprès des journalistes du site IGN. Jon Zuk a, ainsi, déclaré : « [...] Black Ops 6 est une histoire linéaire, il n'y a donc pas d'embranchement possible pour la fin
[...] ».
Pour autant, la campagne de Call of Duty: Black Ops 6
propose, tout de même, une certaine rejouabilité. En effet, d'après les détails dévoilés par les développeurs, les joueurs et les joueuses peuvent adopter différentes approches pour terminer certains objectifs des missions de l'histoire. De ce fait, si Call of Duty: Black Ops 6 ne dispose pas de multiples fins pour sa campagne
, il ne reste que le tout est un peu varié, en soi.
À ce propos, et si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que nous vous indiquons la durée de vie de la campagne de Call of Duty: Black Ops 6
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC. Si vous souhaitez acheter Black Ops 6
tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
- Xbox
- Édition Cross-Gen → 28,89 € au lieu de 80 €, soit 64 % de réduction.
- Édition Coffre d'armes → 75,99 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.
- PS4 & PS5
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
commentaire (0)