Call of Duty: Black Ops 6 : Combien d'heures pour finir la campagne ?

Call of Duty: Black Ops 6 dispose bien d'une campagne, même si ce n'est pas la partie la plus importante du titre. De ce fait, sa durée de vie n'est pas très élevée.
Depuis plusieurs années maintenant, les opus Call of Duty disposent d'une campagne. C'est le cas, pour prendre des exemples récents, de Call of Duty: Modern Warfare 2, qui est arrivé en 2022, sa suite Modern Warfare 3 en 2023, et de ce fameux Call of Duty: Black Ops 6
, qui arrive en cette fin de mois d'octobre 2024.
Comme souvent, les joueurs ne vont pas forcément se ruer sur la partie histoire du FPS, mais y jouer est toujours intéressant. Et une partie des joueurs se demandent donc quelle est la durée de vie pour terminer la campagne de Call of Duty: Black Ops 6
.
Quelle durée de vie pour la campagne de Call of Duty: Black Ops 6 ?
Encore une fois, les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6
ont fait en sorte que celles et ceux désirant profiter de l'histoire puissent avoir le droit à quelques heures de jeu. Ainsi, sur le soft, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir une dizaine de missions, qui conteront une histoire inédite et excitante. La durée de vie approximative de la campagne de Call of Duty: Black Ops 6 est d'environ 6 et 8 heures, en ligne droite
. C'est en tout cas le souhait des développeurs de revenir à une durée plus classique, plutôt qu'une durée courte, comme ces dernières années. Par exemple, Modern Warfare 3 peinait à dépasser les 5 heures, quand les premiers étaient situés entre 7 et 9 heures. Un coût relativement élevé pour les joueurs qui n'ont que faire du mode Zombies ou multijoueur, avouons-le. Nous vous disons tout sur les différentes fins
, pour savoir si des choix doivent être faits lors de la campagne de BO 6.
Nous aurons donc le droit à une durée de vie qui se rapproche plutôt des premiers épisodes, que des derniers, même si MW2 avait une campagne d'environ 8 heures. De quoi faire plaisir aux joueurs, d'autant plus que certaines améliorations ont lieu et que de belles récompenses peuvent ensuite être débloquées pour le mode multijoueur
, qui reste le plus apprécié de tous.
Pour rappel, Call of Duty: Black Ops 6
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC (via Steam et via Battle.net). Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
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