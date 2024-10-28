Call of Duty: Black Ops 6 fait craquer les fournisseurs d'accès à Internet au Royaume-Uni

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 28 octobre 2024 à 16h54
La taille du jeu ainsi que certaines fonctionnalités liées à la campagne font que Call of Duty: Black Ops 6 a battu un record étonnant impliquant les joueurs britanniques.
Call of Duty: Black Ops 6 fait craquer les fournisseurs d'accès à Internet au Royaume-Uni
Pour pouvoir profiter de Call of Duty: Black Ops 6, que ce soit sur consoles PlayStation, sur Xbox ou sur PC, les joueurs doivent avoir 102 GO d'espace de stockage libre sur leur support. Ils doivent également avoir une connexion Internet permanente et suffisante afin de se lancer dans la campagne solo ou dans des parties en multijoueur. Avoir un fournisseur d'accès à Internet solide est donc indispensable pour télécharger et jouer. Or, cette condition a provoqué au Royaume-Uni la plus importante vague de trafic dû à un jeu vidéo jamais enregistrée. 

Des fournisseurs d'accès à Internet submergés par la vague Call of Duty: Black Ops 6

Dans ce pays, EE et BT sont les principaux opérateurs et fournisseurs d'accès à Internet. S'ils se sont préparés au lancement de Call of Duty: Black Ops 6, ils ont eu affaire à d'importants pics de connexion et de chargement de données d'après le média britannique ISPreview. D'ailleurs, en 12 ans d'activité, le fournisseur EE n'avait jamais enregistré une telle activité liée au jeu vidéo. Mais à la surprise générale, ce pic n'a pas été atteint le jour de la sortie de Black Ops 6. 

Ce pic de chargement de données est survenu le 12 octobre 2024. En effet, à cette date, il était possible de pré télécharger le jeu. De fait, des millions de personnes à travers le pays ont lancé le téléchargement de Call of Duty: Black Ops 6, entrainant une hausse du trafic de 144 % sur le Xbox Live. Cela est dû notamment au fait que la franchise intègre pour la première fois le catalogue des titres disponibles Day One sur le Game Pass.

En complément, les abonnés au réseau EE bénéficiaient de bonus en jeu supplémentaires s'ils préachetaient Call of Duty: Black Ops 6. Cette campagne promotionnelle justifie en partie l'engouement des fans de la franchise, désireux de jouer dès que possible au sixième opus de Black Ops.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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