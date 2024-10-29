Call of Duty: Black Ops 6 : Coffre-fort mission Vendetta, code et emplacement

Retrouvez toutes les informations concernant le coffre-fort présent dans la mission Vendetta de Call of Duty: Black Ops 6, dont l'emplacement et surtout le code.
Durant la campagne de Call of Duty: Black Ops 6
, qui possède une durée de vie
relativement bonne par rapport aux derniers opus, les joueurs pourront découvrir plusieurs secrets lors des missions.
C'est le cas notamment de la mission Vendetta
, l'une des premières de Black Ops 6
, qui vous demandera d'infiltrer un lieu luxueux pour retrouver une personne. Mais les joueurs pourront aussi tenter d'ouvrir un coffre-fort, et récupérer une belle récompense
.
Code et emplacement du coffre-fort, mission Vendetta de Black Ops 6
Lorsque vous allez débuter la mission, n'entrez pas dans le bâtiment principal par l'entrée, mais allez plutôt dans la ruelle qui se trouve à sa gauche. Vous y verrez des cartons au sol, à côté d'un camion. Entrez, et suivez le chemin à travers la ventilation.
Vous atterrirez dans les toilettes, où un membre du personnel s'y trouve. Éliminez-le, et allez dans la pièce qui se trouve sur la gauche. Dans celle-ci, il faudra ouvrir la porte qui s'y trouve, et tuer les personnes présentes. Vous devrez normalement voir que le signal, qui s'est affiché sur l'écran, n'est plus « Faible », mais bien « Fort »
.
Il faut maintenant interagir avec la radio qui se trouve dans la pièce, posée sur un bureau à côté d'une machine à café pour trouver la solution.
Quel code pour le coffre ?
Ce coffre de Black Ops 6 n'est pas le plus compliqué à déchiffrer
, étant donné qu'il suffit de jouer avec les lignes des ondes pour que la blanche soit calquée sur la verte, qui est le modèle. Il faudra ajuster l'amplitude et la fréquence.
Lorsque tout est bon, vous entendrez une série de chiffres à la radio. Il s'agit de la combinaison du coffre
. Le code est donc « 5923 »,
et vous pouvez l'entrer dans le coffre qui se trouve non loin de là. La combinaison semble changer à chaque partie, donc vous devrez passer par la radio pour l'obtenir.
La récompense est belle, puisque vous obtiendrez 1000 $
, loin d'être négligeable pour faire évoluer la planque.
commentaires (2)
je ne trouve pas le camion. pourrais vous mettre des photos de l'endroit?
C'est fait !