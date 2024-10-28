Call of Duty: Black Ops 6 bat des records pour son lancement sur PC

Pour ses débuts sur Steam, Call of Duty: Black Ops 6 frappe un grand coup en battant les chiffres de lancement de Modern Warfare 3.
Disponible depuis le 25 octobre 2024 sur consoles, Call of Duty: Black Ops 6
a profité d'un lancement simultané sur PC. Le titre a rejoint le launcher Battle.net ainsi que le catalogue Steam. Sur cette plateforme, les joueurs ont partagé des avis mitigés. Pourtant, le nouvel opus de la saga Black Ops a connu l'un des meilleurs démarrages de la franchise
. D'ailleurs, les chiffres partagés révèlent que son lancement a attiré bien plus de joueurs que le lancement de Call of Duty: Modern Warfare 3
.
Plus de 300 000 joueurs actifs simultanés sur Call of Duty: Black Ops 6
Call of Duty: Black Ops 6 a connu un pic de connexions simultanées dépassant les 306 000 joueurs actifs
. À titre de comparaison, Modern Warfare 3 avait enregistré un pic à 190 273 comptes actifs simultanés dans les mêmes conditions. Le dernier titre en date d'Activision Blizzard a connu une hausse de 61 % d'intérêt
de la part des joueurs sur un week-end de lancement.
Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Sur les sites américains, les avis sont très positifs
pour Call of Duty: Black Ops 6 avec un score de 85 sur Opencritic et 100 % des critiques qui recommandant le FPS. Toutefois, le titre est encore loin du record détenu par Call of Duty: Warzone sur Steam. À l'arrivée de la franchise Call of Duty sur Steam en octobre 2022, l'opus Warzone avait attiré à lui seul 488 897 joueurs. Ce chiffre inégalé à l'heure où ces lignes sont écrites est devenu le record à battre pour un jeu Call of Duty sur la plateforme.
Même s'il parait difficile à atteindre, Black Ops 6 semble en bonne voie, y compris sur Twitch avec plus de 100 000 spectateurs réguliers
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