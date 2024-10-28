Call of Duty: Black Ops 6 bat des records pour son lancement sur PC

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 28 octobre 2024 à 15h31
Pour ses débuts sur Steam, Call of Duty: Black Ops 6 frappe un grand coup en battant les chiffres de lancement de Modern Warfare 3.
Call of Duty: Black Ops 6 bat des records pour son lancement sur PC
Disponible depuis le 25 octobre 2024 sur consoles, Call of Duty: Black Ops 6 a profité d'un lancement simultané sur PC. Le titre a rejoint le launcher Battle.net ainsi que le catalogue Steam. Sur cette plateforme, les joueurs ont partagé des avis mitigés. Pourtant, le nouvel opus de la saga Black Ops a connu l'un des meilleurs démarrages de la franchise. D'ailleurs, les chiffres partagés révèlent que son lancement a attiré bien plus de joueurs que le lancement de Call of Duty: Modern Warfare 3.

Plus de 300 000 joueurs actifs simultanés sur Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 a connu un pic de connexions simultanées dépassant les 306 000 joueurs actifs. À titre de comparaison, Modern Warfare 3 avait enregistré un pic à 190 273 comptes actifs simultanés dans les mêmes conditions. Le dernier titre en date d'Activision Blizzard a connu une hausse de 61 % d'intérêt de la part des joueurs sur un week-end de lancement. 

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Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Sur les sites américains, les avis sont très positifs pour Call of Duty: Black Ops 6 avec un score de 85 sur Opencritic et 100 % des critiques qui recommandant le FPS. Toutefois, le titre est encore loin du record détenu par Call of Duty: Warzone sur Steam. À l'arrivée de la franchise Call of Duty sur Steam en octobre 2022, l'opus Warzone avait attiré à lui seul 488 897 joueurs. Ce chiffre inégalé à l'heure où ces lignes sont écrites est devenu le record à battre pour un jeu Call of Duty sur la plateforme.

Même s'il parait difficile à atteindre, Black Ops 6 semble en bonne voie, y compris sur Twitch avec plus de 100 000 spectateurs réguliers 3 jours après ses débuts. Si vous souhaitez acheter Black Ops 6 tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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